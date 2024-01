Puerto Rico se beneficiará de ayuda federal para alimentar a niños en el verano

Casi 21 millones de niños en los Estados Unidos y sus territorios recibirán beneficios alimentarios este verano a través de un nuevo programa federal permanente, anunció el miércoles el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

Un total de 35 estados, cinco territorios -incluyendo a Puerto Rico- y cuatro tribus optaron por el programa de Summer Electronic Benefit Transfer Program for Children (Summer EBT), que según el gobierno está destinado a complementar los programas existentes durante el verano que han tenido un alcance más limitado.

"Ningún niño en este país debería pasar hambre", dijo el secretario de Agricultura, Tom Vilsack, en una entrevista con The Associated Press. "Ciertamente no deberían pasar hambre porque pierden el acceso a comidas escolares nutritivas durante los meses de verano", añadió.

En diciembre de 2022, el Congreso hizo permanente el EBT de verano a partir del 2024, después de que el USDA la hubiera probado durante varios años. Los estados que optaron por no participar este verano tendrán la oportunidad de unirse para el verano de 2025, dijo el USDA.

¿Quién es elegible para EBT de verano?

Las familias con niños que son elegibles para almuerzos gratuitos o a precio reducido (es decir, familias que están en o por debajo del 185% de la línea federal de pobreza) serán elegibles para Summer EBT, que cubrirá aproximadamente el 70% de la población elegible en su primer año.

En un informe de octubre, el USDA indicó que aproximadamente 17 millones de hogares en Estados Unidos informaron problemas para encontrar suficiente comida en 2022. Eso fue más que 13.5 millones en 2021, cuando hubo más ayuda alimentaria federal durante la era de la pandemia del COVID-19.

¿Cuánto reciben las familias?

Las familias elegibles recibirán $40 por mes por niño durante el verano, un total de $120 por niño. El dinero se cargará en una tarjeta EBT, que se puede utilizar en tiendas que también reciben los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

El USDA estima que proporcionará un total de $2.5 mil millones en beneficios alimenticios en 2024 a través del programa Summer EBT.