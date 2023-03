Puma y Bella Group entregan dos Honda Accord a ganadores de concurso

Como parte de la promoción “Enciende tu Navidad” que se llevó a cabo durante el periodo del 9 de diciembre al 31 de enero de 2023, Puma y Bella Group se unen recientemente para realizar la entrega de los dos autos Honda Accord parte de los premios del concurso.

Resultaron ganadores de los autos Honda Accord, Jessimar Merced que participó en la promoción a través de la aplicación móvil “Fast Pay” en la estación Puma de Bucaré en Río Piedras y Yojan Quiñones, que subió su recibo de compra en la estación de Puma Fajardo #76.

La mecánica del concurso tenía dos maneras para participar, la primera con la compra de $20 dólares o más se escaneaba el QR Code asignado y simultáneamente la persona tenía la oportunidad de subir su recibo de compra. La segunda alternativa al utilizar la aplicación “PUMA Fast Pay” con $20 dólares o más el público participaba automáticamente.

“Me siento muy feliz y emocionada por haber ganado en la promoción, fue un regalo de bodas y de cumpleaños. Recién me acabo de casar y también cumplo años en febrero. Mi participación fue a través de la aplicación “PUMA Fast Pay” que me facilita todo el proceso de pago en la gasolinera” indicó Jessimar Merced ganadora de uno de los Honda Accord.

“Realmente fue una sorpresa el haber ganado, me sentí muy feliz porque necesitaba el auto. No podía creerlo, recién casado y mi esposa con cinco meses de embarazo. Estoy muy agradecido y exhorto a la gente que cuando tenga una oportunidad en la vida que la tomen, muchas veces por miedo no lo hacemos y la vida nos premia por atrevernos.” mencionó Yojan Quiñones, ganador.

También se incluyen en la promoción, 10 premios de gasolina gratis por un año, 50 premios de $250 en efectivo y 150 premios de $100 en gasolina.