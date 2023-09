“Puruco” Látimer radica querella contra “Tatito” Hernández por supuesta agresión

El exbalonceslisra Antonio "Puruco" Látimer radicó este sábado una querella contra el presidente cameral Rafael "Tatito" Hernández, alegando una presunta agresión de su parte.

Según Látimer, los hechos habrían ocurrido durante una Sesión Comunitaria de la Cámara de Representantes que se llevó a acabo en el residencial Luis Llorens Torres durante el día de ayer viernes.

Tras el supuesto suceso, el exbaloncelista fue al Cuartel de Calle Loíza en donde se querelló en contra el representante.

Por su parte, Hernández indicó en declaraciones escritas que “Puruco” Latimer se le acercó en un tono errático y violento para cuestionarle sobre que el Departamento de Educación haya contratado al Lcdo. Héctor Martínez como oficial examinador de la agencia.

“En este intercambio, tuvo un comportamiento violento, utilizó palabras soeces y continuamente advirtió que tomaría la justicia en sus manos. Hubo varios testigos que presenciaron este comportamiento agresivo y destemplado constitutivo del delito de alteración a la paz, incluyendo tres representantes de distrito y el Sargento de Armas. Precisamente, estos funcionarios colaboraron de buena fe para explicarle que dicha contratación fue realizada por el Gobierno Central (DE), y que la Cámara de Representantes no tenía absolutamente nada que ver con esta transacción. No obstante, los esfuerzos resultaron infructuosos. El señor Latimer mantuvo un comportamiento errático, destemplado, agresivo y violento durante todo el incidente. Al culminar esta actuación violenta, múltiples líderes de la comunidad se excusaron conmigo y me indicaron que el señor Latimer no los representaba.

Ni este servidor ni ningún miembro de la Cámara de Representantes agredió al señor Antonio “Puruco” Látimer. Al contrario. Durante la mañana de hoy acepté su invitación para sentarnos y dialogar sobre las necesidades de la comunidad. No obstante, luego de aproximadamente 30 minutos de conversar tranquilamente, el señor Latimer nuevamente se transformó en la persona violenta, errática y destemplada del día ayer, lo que provocó que me retirara del lugar, acompañado de varios testigos que presenciaron este nuevo incidente.

Estoy disponible para colaborar en la investigación que oportunamente el Negociado de la Policía realice, con la comparecencia de los múltiples testigos que desmienten la versión esbozada en la querella presentada por el señor Latimer.”