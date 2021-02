¿Qué incluye el borrador del paquete por COVID-19?

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, destacó la inclusión de que se haga extensivo a Puerto Rico el crédito por menor (CTC) y el crédito por trabajo (EITC) además del envío de $1,400 a individuos y extensión del beneficio por desempleo dentro del borrador del nuevo paquete de estímulo por la pandemia, dado a conocer anoche por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.



“El nuevo proyecto de ayudas por el COVID-19 del Comité de Medios y Arbitrios incluye nuestros proyectos de CTC y EITC que he trabajado de manera bipartita desde que vine al Congreso. Agradezco al presidente del Comité, Richard Neal, con quien he discutido las medidas, el haberlas incluido. Estas propuestas son vitales para el desarrollo económico de Puerto Rico; además que representan un alivio para la clase trabajadora”, expresó González Colón.



Este cuatrienio la congresista radicó el HR 106 que permitiría que las familias trabajadoras con 1 o 2 hijos puedan ser elegibles para recibir un crédito contributivo federal de hasta $2,000 por hijo. El Crédito por Menor (o Child Tax Credit -CTC) beneficiaría a cerca de 355,000 familias y 404,000 niños, lo que representaría $300 millones anuales.



Los padres deberían de hacer el reclamo directamente al IRS tal y como lo hacen actualmente para los residentes de Puerto Rico con tres o más hijos.



La comisionada también radicó el HR105 para hacer extensivo el Earned Income Tax Credit, esta iniciativa también está contenida en este borrador. El gobierno federal haría un pareo de hasta tres veces del crédito por trabajo criollo.



Estas iniciativas han sido impulsadas por la comisionada desde su primer término en el Congreso y están contenidas en la carta que le cursó al presidente Joseph Biden donde le presentó una lista de prioridades para la isla.

El Senado aprobó la semana pasada una resolución presupuestaria que aceleraría el alivio adicional con un voto de 51-50 (con la vicepresidenta Kamala Harris como el desempate).

Cheque de estímulo económico



Se incluye el envío de un cheque por $1,400 para contribuyentes ($2,800 para quienes rindan contribuciones en pareja) adicional a $1,400 por dependiente. Un dependiente no se limita a un hijo, sino a aquel cuyo número de seguro social esté atado a la rendición de contribución sobre ingresos. Estos cheques no están

sujetos a deudas administrativas, ni federales ni estatales ni atrasos en la pensión alimenticia.



Se extienden los beneficios de la Ley de Respuesta al Coronavirus de la Families First Act, por el tiempo pagado por enfermedad y los créditos de permiso familiar pagado que expiraban 31 de marzo de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021.



El beneficio por desempleo que expiraba a mayo, ahora se extendería a agosto y se aumentaría de $300 a $400 semanales.



A los patronos que se mantuvieron pagando empleados durante la pandemia se les extiende el periodo para solicitar el crédito hasta el 31 de diciembre de 2021.



Se prevé que el borrador de la medida se radique formalmente hoy y mañana miércoles se lleve a votación en el Comité de Medios y Arbitrios, aún no hay fecha de discusión de la medida en el Hemiciclo.

Randy Serrano tiene la información.

