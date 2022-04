Que las autoridades hagan su trabajo dice Ramón Luis Rivera sobre sobre situación en Mayagüez

El alcalde de Bayamón, Ramon Luis Rivera Cruz dijo el jueves que le corresponde a José Guillermo Rodríguez Rodríguez decidir si renuncia o no a la posición, luego de que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) lo suspendiera sumariamente.

“Eso no, no es un asunto que lo decida uno. Y como dije anteriormente, hay que dejar que el sistema de justicia siga su libro, su rumbo, sus reglas. Parte de las reglas es que el panel del FEI puede o el fiscal especial puede solicitar la separación de la persona de la posición”, dijo el alcalde en conferencia de prensa.

El alcalde de Mayagüez fue suspendido por el PFEI; asegura que apelará la determinación.

“Lo que yo siempre he dicho en estos casos, independientemente de cuál sea la persona que esté envuelta, es que hay que dejar que las autoridades y el sistema de justicia hagan su trabajo. Uno no se puede adelantar, porque yo no tengo los elementos de juicio y no sé lo que está pasando ahí y tiene que darsele la oportunidad a que se vea el caso. Al final del mismo, sí hay responsabilidades, pues entonces el alcalde tendrá que asumir el costo. Si no hay nada, pues no hay nada”, añadió.

Rivera Cruz recordó el incidente de la conferencia de prensa en la cual el alcalde Rodríguez Rodríguez pretendió comparar su situación con la del municipio de Bayamón.

Legisladores municipales, del PNP y de su partido, exigen que de la cara.

“Miren, el caso de la corporación que esté involucrada en Mayagüez- estoy hablando ahora no del alcalde, sino de la corporación-, eso fue un caso que comenzó luego del año 2006, y tengo que traer en contexto para que puedan entender dónde surge. En el año 2006, cuando Alejandro García Padilla usa la famosa frase de ‘Me Vale’, los mercados financieros se cerraron para Puerto Rico y para los municipios también, porque el mercado financiero mundial ve a Puerto Rico, como un todo no segmentado. Aunque el municipio de Las Piedras tenga buen crédito, no le prestaban al cerrarse a los mercados financieros. No teníamos dinero para hacer obra. Toda la obra se hace con emisiones de bonos. Era un problema serio. El alcalde de Trujillo Alto (José Luis Cruz Cruz) trae esta corporación, se hace una reunión en el municipio de San Juan, en la terraza del municipio de San Juan, siendo Carmen Yulín (Cruz Soto), alcaldesa. Y allí, nos hicieron la presentación. De esa presentación muchos dijimos que no nos íbamos a meter, porque no nos gustó la misma. O sea, era era ridículo pensar que te iban a pagar diez por ciento de interés cuando invirtieras el dinero, cuando en esos momento era imposible que alguien pagara 10 por ciento de interés y que te lo pagara por adelantado. Seguro, el millón de pesos que tú le dabas, sacaban cien mil, te lo pagaban y se quedaban con 900 mil. Nosotros decidimos no entrar".

"Estamos hablando de banca internacional. Estamos hablando de inversiones de alto riesgo y son fondos de los contribuyentes con los fondos de los contribuyentes tu no puedes estar jugando en un mercado de alto riesgo. Y eso fue lo que ocurrió", dijo.

Desafortunadamente, parece que la corporación llegó a Mayagüez. Ese es el historial real de lo que ocurrió, y si hay algún otro municipio que hizo negocios con esa corporación, lo desconocemos”, sostuvo Rivera Cruz.

El alcalde de Trujillo Alto también enfrenta una situación con el gobierno federal, luego de que supuestamente fuera citado para comparecer ante un Gran Jurado. El pasado 9 de diciembre de 2021, el Negociado federal de Investigaciones (FBI), arrestó al entonces alcalde de Guaynabo, Angel Pérez Otero y al exvicealcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez por corrupción pública.