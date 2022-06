Quiquito Meléndez pide que ONU incluya a Puerto Rico en lista de colonias

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Quiquito” Meléndez, solicitó el lunes al Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su sede en Nueva York, que se reconozca a Puerto Rico en su lista de colonias.

“Esta organización internacional NO tiene entre su listado oficial de colonias a Puerto Rico porque en algún momento en los años 50, este cuerpo internacional aceptó como bueno un invento que, evidentemente, NO es Estado, No es Libre y tampoco es Asociado. No reconocer este evento como un error histórico de esta organización, simplemente es tratar de tapar el cielo con la mano, como decimos en la isla”, reclamó Meléndez.

El legislador quien asistió a la audiencia como miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y miembro de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos Capítulo de Puerto Rico, destacó durante su ponencia la importancia del momento histórico que vive la isla, puesto que, por primera vez, el Congreso de los Estados Unidos trabaja en un proyecto de descolonización para Puerto Rico, que podría convertirse en modelo de descolonización para el mundo.

En su participación el representante, también trajo a la atención varios puntos sobre el proceso propuesto, que incluye las opciones no coloniales y no territoriales. Este dato presenta que el estatus territorial actual de la isla no está incluido entre las opciones a ser propuestas a los ciudadanos.

“El 53% de los puertorriqueños expresaron su rechazo a la condición territorial actual de la isla. Esta es la contestación sencilla desde el punto de vista democrático”, añadió.

Al hacer referencia al primer plebiscito congresional vinculante presentado recientemente ante el Congreso, argumentó que ya que que el congreso federal se encuentra en un proceso deliberativo que tiene el propósito de descolonizar a Puerto Rico, la ONU, en asamblea general, debe reconocer su error.

Por otra parte, el legislador Meléndez quien también había participado en el año 2019 en la tradicional vista anual del Comité, catalogó como “absurdo” que, como parte de un proceso de descolonización serio, se incluya la posibilidad de permanecer como colonia.

“La inclusión de un lenguaje con este propósito ciertamente es un logro significativo y sin precedentes. El proceso incluye un lenguaje claro para describir los términos de la admisión de Puerto Rico como un Estado, como una República Independiente y también con una relación de Libre Asociación Soberana”, manifestó el legislador. Le corresponde únicamente a nuestra gente decidir su futuro. Ese ejercicio de decidir de manera libre y voluntaria, por el voto directo y secreto, no solo es una demostración de madurez democrática como pueblo, sino que más importante aún, es la realización práctica del ejercicio de un derecho que más que fundamental, es un derecho humano. Basta ya de coloniaje, Puerto Rico merece más”, puntualizó Meléndez.

Cabe destacar que el Comité, luego de escuchar las ponencias aprobó unánimemente una nueva resolución, la número 40, la cual tiene como fin que a Puerto Rico se le brinde el derecho a la libre determinación y la independencia.