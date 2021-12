Juicio Raphy Pina: Natti Natasha y sus hijos lo acompañan en el tribunal

El productor musical Rafael “Raphy” Pina Nieves se enfrenta este lunes al quinto día de juicio en el Tribunal Federal por un caso de posesión ilegal de armas de fuego.

"Estoy súper tranquilo como siempre, como desde el primer día que empezamos. Soy un guerrero de Dios y en múltiples ocasiones me he caído, me he levantado y he seguido hacia adelante. Siempre voy para al frente", expresó Pina Nieves a su llegada al tribunal.

Su pareja, la cantante Natti Natasha, llegó más tarde junto a los tres hijos mayores de Pina.

Se anticipa que será esta semana cuando la fiscalía comience a presentar unas grabaciones de las interceptaciones telefónicas que le hicieron al teléfono que le hicieron al también manejador.

La semana pasada, la fiscalía federal intentó establecer que el productor de música urbana sigue pagando cuentas de utilidades y mantenimientos de la residencia, pese a haberla vendido.

En agosto de 2020, Pina se declaró no culpable y quedó libre bajo fianza de $1 millón.

La cantante dijo que confía en la inocencia de su pareja.

El hallazgo de las armas ocurrió en abril del 2020, cuando agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) allanaron la casa del también manejador de artistas.

Según las autoridades, el productor tenía en la residencia una pistola Glock 19 de 9mm, la cual estaba modificada, y una Smith & Wesson .40. Además, agentes hallaron 526 municiones de diferentes calibres.

El productor había vendido la residencia, la cual contaba con un cuarto oculto.

Este es el segundo caso federal que enfrenta Pina. En el 2012, fue acusado de fraude hipotecario. Tras declararse culpable en 2015, fue sentenciado a probatoria y se le impuso una multa de $150,000.

El pasado jueves, la cantante Natti Natasha dijo estar en un “ambiente de familia positivo” por el proceso judicial que lleva su pareja y manejador.

Mientras, el productor musical insiste en estar confiado y tranquilo.

A su salida del Tribunal Federal, la artista dijo que su presencia en el lugar fue para brindar apoyo a su pareja, quien también es padre de su hija. “Todo tranquilo, todo bien”, dijo sobre el proceso.

La cantante urbana lamentó el accidente aéreo que cobró la vida del productor de reggaetón, "Flow la Movie" y su familia, en República Dominicana. “Algo horrible, muy lamentable”, dijo.

Más temprano, Pina también se expresó sobre la tragedia y dijo que hoy su familia viajaría en el mismo avión.

Fiscal federal dice que el productor tenía una "cuenta loca" y que cuenta con llamadas telefónicas como parte de la evidencia.

“Hoy no es un buen día. Mi asistente fue a mi casa y me comentó eso y me tomó por sorpresa. Exagerado. Una familia, un luchador que yo admiraba porque lo veía jovencito como yo era antes luchando, y yo creo que él había logrado lo que yo no logré antes de tener una familia y andar con ella”, dijo el productor musical a su llegada al Tribunal Federal.

“Lo más insólito que me da más dolor es que hoy yo volaba en ese avión. En ese mismo avión viajaba con mi familia hacia Miami para unos compromisos”, añadió.

El productor insiste en estar tranquilo y "confiado en Dios".