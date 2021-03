Reapertura | Iglesia de San José celebrará su primera misa este viernes

Durante el primer fin de semana de reapertura, la Iglesia de San José en el Viejo San Juan realizará múltiples eventos religiosos y dentro de la gran celebración de reabrir el templo más antiguo de la Isla, tras dos décadas de restauración, se mantendrá el estricto protocolo establecido por la pandemia, por la seguridad y la salud de los visitantes.

La Iglesia de San José celebrará una Misa de Rededicación este viernes 19 de marzo, seguida por varios eventos religiosos el fin de semana, detallaron conjuntamente, Ricardo González Lucia, presidente del Patronato de Monumentos de San Juan, Inc. y Monseñor Roberto González Nieves, Arzobispo Metropolitano de San Juan. Por el momento no se realizarán visitas turísticas, individuales o grupales, destacaron los portavoces.

“El evento de este viernes representa un renacer de la Iglesia de San José y en una ceremonia especial se rededicará el templo que está cerca de cumplir 500 años, y que después de una magna restauración de dos décadas reabre sus puertas, renovada. Providencialmente coincide con la celebración del Año de San José, designación hecha por el Papa Francisco, con motivo de celebrarse los 150 años de ser este declarado patrón de la Iglesia universal”, explicó Monseñor González Nieves.

El arzobispo indicó que el evento de apertura la noche del viernes será con un público presencial limitado por motivos de la pandemia, pero se transmitirá en vivo por el canal de la Iglesia Católica (Teleoro – Canal 13) y a través de la página web de Telemundo, Canal 2, www.telemundopr.com ( en este mismo artículo) lo que permitirá que la ceremonia de antesala y la Misa se puedan ver en vivo, a nivel global. La transmisión inicia con un especial a las 5:00 p.m. donde se explicará el trasfondo histórico y cultural de la Iglesia de San José, así como el proceso de restauración, para luego pasar a la consagración del templo y la Misa.

El evento religioso de apertura consiste de una procesión de los obispos, luego se bendice la puerta para reabrir la Iglesia, se hace la bendición de las paredes del templo, para pasar a la consagración del altar. Luego se realizará una misa que oficiará Mons. González Nieves.

Según el Presidente de Telemundo, José Cancela, transmitir en la plataforma Web de Telemundo, todos los eventos de reapertura de la Iglesia San José en una alianza con Teleoro-, canal oficial de la Iglesia Católica, “es parte del compromiso que tenemos en Telemundo con enaltecer los valores y la cultura de Puerto Rico. La apertura de la Iglesia San José trasciende su gran valor religioso, es un monumento patrimonial de todos los puertorriqueños, tanto los que viven en la Isla como los millones de boricuas en la diáspora. A través de nuestra página, donde quiera que haya un puertorriqueño, va a poder ver en vivo esta importante ceremonia que celebra la esperanza y la fortaleza del país”.

La Iglesia de San José fue construida entre 1532 y 1735 siendo, junto a la Catedral de San Juan, la estructura religiosa más antigua de Isla. A través de los siglos fue restaurada en múltiples ocasiones. Sin embargo, para el 2000 la estabilidad de la bóveda principal causaba preocupación de colapso y se estimó propio cerrar sus puertas. Ese mismo año, por delegación del Arzobispo González Nieves, inició un extenso proceso de restauración para conservar la estructura. La restauración de casi 20 años tuvo un costo de $11 millones, recaudados a través de las décadas por esfuerzos multisectoriales entre empresas del sector privado, fundaciones y universidades.

El sábado 20 de marzo la Iglesia San José estrena un horario de 8:30 a.m. a 10:00 a.m. Luego abre a la 1:00 p.m. hasta las 7:30 p.m. A las 9:00 de la mañana se celebrará el Rosario con los dominicos y a las 3:00 p.m. la Meditación sobre el Sagrado Corazón con los jesuitas. A las 6:00 p.m. se realizará la Misa Vespertina del V Domingo de Cuaresma con los padres paules.

El domingo 21 de marzo, la Iglesia abre sus puertas a las 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. Reabre a las 2:00 de la tarde hasta las 7:30 p.m. Ese día a las 6:30 a.m. se celebrará la Misa del V Domingo de Cuaresma en la Aurora con los cofrades de Nuestra Señora de Belén; mientras que a las 5:00 de la tarde se lleva a cabo la Misa del V Cuaresma a seguida por la Exposición y Adoración del Santísimo Sacramento con los jóvenes de la Arquidiócesis de San Juan. A las 6:30 p.m. será la II Vísperas Solemnes.

Los que deseen participar de estos eventos religiosos deben reservar su espacio llamando a Catedral de San Juan para anotarse, como se requiere en todas las parroquias. El número es 787- 722-0861. La Iglesia de San José seguirá el protocolo de seguridad para cumplir con las medidas de salubridad, reiteró Monseñor González Nieves.

