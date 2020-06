Rechazan señalamientos contra designado secretario del Trabajo lo inhabiliten para el cargo

El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Osvaldo Soto rechazó el miércoles que el designado secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera Santiago haya atendido directamente el caso de la estudiante Alma Yadira Cruz, procesada por un caso de acoso escolar y aseguró las alegaciones no lo inhabilitan para ocupar el cargo.

Se trata de denuncias de que éste llevó el caso contra, Alma Yadira Cruz, una estudiante de educación especial de 11 años, quien fue procesada por agresión simple, amenaza y alteración a la paz por un incidente con otras dos estudiantes, que según alegó la imputada, la estaban acosando por cuestiones racistas.

“El licenciado Carlos Rivera no fue el que llevó ese caso. Él dirigía la División de Procuraduría de Menores en el Departamento de Justicia en aquel momento, pero él no fue el procurador que llevó el caso. Él sí cumplió con su responsabilidad… Claro está tuvo que tomar unas decisiones respecto a ese caso, pero no fue él el que llevó ese caso como se ha señalado”, dijo Soto en entrevista radial (NotiUno).

Buscaban asegurar su turno.

A preguntas sobre si los señalamientos inhabilitan a Rivera Santiago para ser titular del DTRH, Soto dijo que “no. A mi mejor entender, para nada. Creo que el licenciado Rivera tiene las cualidades para ocupar el cargo”.

Asimismo, Soto dijo que el nombramiento fue sometido al Senado con lo intención que éste ocupe el cargo por el resto del cuatrienio.

Rivera Santiago fue designado como titular del DTRH el martes, luego de la renuncia de la exsecretaria, Briseida Torres Reyes, quien salió del puesto en medio de críticas por el manejo de las solicitudes y el desembolso de los beneficios del desempleo a trabajadores desplazados por la emergencia del COVID-19.

Soto dijo que la salida de Torres del DTRH no necesariamente resolverá el problema, a pesar que admitió que había un descontento con su desempeño.

“Mágicamente nadie resuelve nada. Yo creo que la salida de Briseida era ya insostenible. Ciertamente esto no es un asunto personal, no hay nada más allá que no sea la atención de las personas desempleadas y que haya agilidad. Se le proveyeron todos los recursos. Se le pusieron a la mano para que la cosa fluyera y que la atención fuera más ágil. No ocurrió, así que ya todos conocemos el resultado”, dijo Soto.

Agregó que “no estábamos satisfechos. La gobernadora de Puerto Rico, con todo lo que ha pasado recientemente, requería que este proceso sea uno más ágil… Si yo te pongo todos los recursos para que usted ejecute, lo menos que puede pasar es que se ejecute y se tomen todos los recursos necesarios”.

