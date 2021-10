Recinto de Río Piedras decreta paro de 48 horas

El estudiantado de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras (UPRRP) aprobó este miércoles, en su pleno estudiantil una moción de paro de 48 horas en repudio a la aprobación del PC 1003 y para exigir el regreso a clases presenciales el próximo semestre.

El paro surge en respuesta a la aprobación en la Cámara de Representantes ayer, martes, del proyecto de ley 1003 que propone un Plan de Ajuste de la deuda.

De igual forma, el estudiantado hace un llamado al rector Luis Ferrao y la administración de la IUPI para que las clases del próximo semestre sean presenciales. Actualmente, solo un 7% de los cursos se están ofreciendo de forma presencial y el resto de las clases se ofrecen de manera híbrida o mediante tecnología asistida.

“El estudiantado está claro de que la aprobación de este proyecto significará el último clavo en el ataúd de la Universidad que ya hemos visto su decadencia por los recortes de la Junta de Control Fiscal (JCF) y el desmantelamiento de parte de los partidos PNP y PPD. Estamos hablando de menos accesibilidad con un alza en el crédito de más de 150% en los últimos 6 años, menos espacios de estudios con bibliotecas que no se les da mantenimiento, una planta física en decadencia y menos profesores. Reafirmamos que nuestra Universidad es una inversión y no un gasto, como lo quiere asumir la JCF. Le exigimos a los Senadores que estén a la altura del momento histórico y voten NO al PC 1003.” expresó Alondra Belaval Seda portavoz del Movimiento Estudiantil.

“El estudiantado lleva más de año y medio cogiendo clases en línea en un país dónde casi no nos da para vivir. A eso le sumamos la crisis energética a la que nos ha sometido el contrato de LUMA, estas no son condiciones para estar tomando clases. Somos el único Recinto con el 93% de nuestros cursos a distancia. Si otros Recintos han regresado al campus, ¿por qué nosotres no? ¿A qué le teme la administración? Nos unimos a la lucha de los otros siete recintos de nuestro sistema UPR que también están en paro.” manifestó, K, Rebecca Rosa Encarnación, también Portavoz del Movimiento.

Hasta el momento, ocho de los 11 recintos han decidido paralizar las labores académicas.

La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), doctora Mayra Olavarría Cruz les solicitó este miércoles a los estudiantes que cerraron varios recintos, que los abran.

“El pasado 18 de octubre se realizó una convocatoria pública que motivó a ciertos grupos a promover el cierre de algunos de los recintos universitarios. Respetamos la libre expresión al amparo de los derechos constitucionales. No obstante, no podemos sostener acciones que impidan el libre acceso a las instalaciones universitarias, en menos cabo de los derechos de otros integrantes de la comunidad universitaria y el país.

"La medida limita el presupuesto de la universidad a $500 millones durante los próximos cinco años.

Cerrar como estrategia para que no nos cierren no tiene sentido. Es imprescindible que los cursos en modalidad presencial regresen a la normalidad y con el nivel de calidad requerido. También resulta impostergable, que se continúe importantes proyectos de infraestructura y mantenimiento, así como trabajos de investigación que se están llevando a cabo este momento. Además, resulta imperativo que los empleados No docentes que no tienen la posibilidad de trabajar remotamente puedan rendir sus labores y cobrar dignamente sus salarios. Igualmente, no podemos permitir que se siga impactando nuestra precaria situación financiera con el requerimiento de gatos adicionales que serán inevitables como consecuencia de la interrupción de la actividad universitaria.

Por estas y por muchas otras razones que preciso retomar labores en todos los recintos de manera inmediata. Recabamos su colaboración y les solicitamos a los estudiantes apostados en los portones que restituyan el libre acceso a los recintos. La universidad tiene una obligación de servicio al pueblo de Puerto Rico. No podemos permitir que los detractores de la universidad nos dividan. Tenemos que trabajar unidos. Confiamos en que prevalecerá el buen juicio y el compromiso de todos y todas con la institución y Puerto Rico. Construyamos puentes de diálogo. No cerremos el camino a las soluciones que se dan desde la unión”, dijo la presidenta interina de la UPR en un vídeo.

“Puerto Rico atraviesa un momento crucial en su historia como pueblo. La Universidad de Puerto Rico es parte esencial de cualquier decisión o proyecto en el que se vea involucrado el futuro de nuestro país. Es por ello, en lo que me siento en la obligación moral de dirigirme en este momento a ustedes, la comunidad universitaria.

La Universidad de Puerto Rico reconoce el derecho que tienen las personas a la libre expresión, tal y como está garantiza do en nuestra Constitución. De igual forma, tenemos la obligación de asegurar y garantizar el buen funcionamiento del sistema. Ello requiere lograr un balance entre los derechos de todos los componentes de la comunidad universitaria”, añadió.