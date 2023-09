Rector de la UPR de Arecibo se aferra a su puesto

El rector del Recinto de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Carlos Andújar Rojas, insistió el lunes que permanecerá en el cargo a pesar de la solicitud de renuncia del presidente Luis Ferrao.

“Ni la Junta de Gobierno ni la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico nunca me han hecho señalamiento alguno por la querella de la Oficina de Ética Gubernamental que está basada en información falsa. He recibido dos cartas del presidente de la UPR intentando suspenderme y/o sancionarme y éstas no cumplen con la reglamentación de la propia Universidad ni con los principios básicos del debido proceso de ley", expresó Andújar Rojas en declaraciones escritas.

"El pasado viernes 22 de septiembre presenté un recurso de apelación ante la Junta de Gobierno de la UPR solicitando que dicho organismo deje sin efecto las medidas ilegales realizadas por el presidente de la Universidad. En reiteradas ocasiones le he solicitado al doctor Ferrao regresar a la cátedra y no ha contestado. El doctor Ferrao me envió una carta solicitando que presentara mi renuncia. Esto lo hizo sin estar facultado, ya que ese poder para con los rectores de los recintos le corresponde a la honorable Junta de Gobierno. Acto seguido le he solicitado la prueba y las razones que justifican esa solicitud de renuncia y, al día de hoy, se ha mantenido en silencio", finalizó.

El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis Ferrao, le envió una carta el martes a Andújar Rojas, en la que solicitaba su dimisión.

"Le solicito que por favor, presente su renuncia al nombramiento de confianza como Rector de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo", lee la carta.

Andújar Rojas ha sido denunciado por acoso laboral y es objeto de una querella de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).