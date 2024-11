Recuperan guagua que fue hurtada con equipo de pelota de jóvenes

La guagua Ford F-150 gris del 2021 que fue hurtada el pasado lunes con equipo de pelota de jóvenes que representarán a Puerto Rico en un evento de béisbol, fue recuperada en Puerto Nuevo.

Se informó que los materiales deportivos estaban dentro del vehículo.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El suceso se fue viral luego que una madre publicara un vídeo en las redes sociales para expresar su frustración e impotencia, debido a lo costoso que eran las pertenencias y culpando al delincuente de "robarle" el sueño a sus hijos. se disponían a salir de viaje este jueves para representar a Puerto Rico en un evento de béisbol.

“Ahora mismo tú debes estar celebrando y debes estar diciendo: “¡Wow! ¡Me robé una guagua! ¡Gané!”. Pero mucho más allá de eso, te robaste casi el sueño de unos nenes que les toca viajar mañana [jueves]. Me robaste la guagua el lunes, pero mis hijos mañana jueves salen de viaje, ¿sabes qué?, a representar a tu Isla, donde tú vives”, agregó visiblemente molesta.

"La Mákina" Berríos brinda ayuda a los adolescentes, luego de ser víctimas de robo.

"Qué triste ver esas personas que no salen a la calle a trabajar, sino simplemente lo que hacen es llevarse lo que no es de ellos. No sé si este video puede llegar a esa persona pero, creen conciencia, porque mucho más allá de tú llevarte un carro, hay una familia que posiblemente necesita ese carro. Necesita ir a trabajar. ¡Levántate como yo me levanto a las 4:30 de la mañana!", le exigió.

Tras la denuncia, la compañía Salvador Colom y la fundación "La Mákina" del pelotero puertorriqueño de las Grandes Ligas, José Berrios, donaron los equipos a la familia.

"Estamos a la disposición. Realmente sé lo que es pasar por esa situación, porque cuando niño también la viví, pero al final de todo, son niños, y estamos aquí para ellos", expresó Berríos a Telenoticias.

"Somos muchos los buenos en Puerto Rico. Sabemos que ninguna ayuda es pequeña", añadió.