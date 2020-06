Regresa “la misma”, esta vez en el WIC

Una mujer denunció el lunes que tuvo que ir personalmente a recoger el cheque de su hija en el WIC, luego de que la llamaran para notificarle que había un error en la dirección.

Al llegar, se encontró con que el sobre estaba dirigido a "LA MISMA", en Cayey, Puerto Rico.

"Anoche me llamaron para informarme que debía de ir al Centro #WIC para recoger los cheques de mi hija. Me notifican que la dirección estaba errónea y habían devuelto la carta. Esto es lo que me encuentro", escribió la mujer, identificada en Twitter como Natalia Ortiz-Cotto.

Acompañó su escrito con una foto del cheque, como evidencia.

Anoche me llamaron para informarme que debía de ir al Centro #WIC para recoger los cheques de mi hija. Me notifican que la dirección estaba errónea y habían devuelto la carta. Esto es lo que me encuentro. @normandoh @riverasaniel @jayfonsecapr @ValeriaCollazoC @sylviavcamacho pic.twitter.com/xJL0Lv0Ktq — Natalia Ortiz-Cotto (@natizcot) June 29, 2020

Pasó con cheques del desempleo - Denuncia de empleado postal

Los cheques del desempleo no están llegando por error del Departamento del Trabajo.

Un empleado del Servicio Postal elevó su voz para denunciar una supuesta práctica del Departamento del Trabajo, a un día de la renuncia de la exsecretaria Briseida Torres.

En el video compartido en las redes sociales, en el que el empleado mostró que ciertos cheques, en los que los ciudadanos que indicaron que su dirección postal es la misma que la residencial, leían "La misma" como dirección.

En el video, el cartero dijo sentir indignación por la falla. "Esos cheques los necesitan las personas", indicó.

"Si tú le dices a esa persona, que me imagino que tiene el conocimiento que está haciendo, que tu dirección postal es la misma, tú no vas a escribir esto que está escrito en este cheque. Son un montón de cheques que han llegado a los correos", dijo el hombre.

"Cuando imprimen los cheques automáticamente envían a 'la misma'", expresó y añadió que "por error del Departamento del Trabajo, están llegando mal".

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.