Representante del PNP pide mayores controles para Tik Tok

El representante por acumulación, José Enrique ‘Quiquito’ Meléndez, enfatizó que la plataforma de videos ‘Tik Tok’ tiene que implementar mayores controles para evitar que menores de edad puedan acceder su contenido.

“Los menores de edad, esos niños y niñas que no tienen 18 años, deben ser protegidos del contenido de adultos que se observa en la plataforma de Tik Tok. De eso no hay ninguna duda. Sin embargo, todavía no vemos a dicha aplicación tomar acciones concretas para restringir el acceso a menores de edad. De hecho, por el contrario, vemos que el contenido es disponible a pesar de los alegados filtros que tienen”, dijo el representante en un comunicado de prensa.

“En los próximos días estaré comunicándome con líderes congresionales para ver dónde estamos en esta problemática y los mecanismos disponibles para asegurar que nuestros niños se encuentren seguros”, añadió.

“Según las leyes federales, ningún menor de 13 años puede tener una cuenta sin filtros en las redes sociales, incluyendo Tik Tok, y la misma tiene que ser privada. De hecho, nadie hasta los 16 años puede subir contenido o enviar mensajes entre usuarios. Además, existen filtros de contenido, pero la aplicación Tik Tok a veces ‘cambia’ los filtros mediante los famosos ‘updates’ y eso hace difícil verificar contenido para las cuentas que no son privadas. Muchos de nuestros jóvenes son juiciosos y sus padres están pendientes a quitar el modo de mensaje, el cual es utilizado por personas sin escrúpulos para contactar a estos menores”, añadió Meléndez.

El gobierno federal prohibió el uso de Tik Tok en equipos y sistemas gubernamentales. Actualmente en el Congreso se encuentran varias piezas de legislación enfocadas en limitar el alcance de esta aplicación en los menores de edad, así como prohibir su uso completo en Estados Unidos.

Tik Tok es propiedad de Bytedance, una empresa de China, Desde inicios del 2020, la administración del expresidente Donald Trump intentó forzar la venta de esta aplicación a empresas de Estados Unidos debido a ‘seguridad nacional’.

Meléndez también se comunicará con el secretario del departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, para conocer su posición sobre este asunto.