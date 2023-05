Archivan orden de protección contra el representante Orlando Aponte

El representante del distrito 26, Orlando Aponte Rosario, anunció este martes que su esposa retiró la orden de protección en su contra a raíz de un alegado incidente de violencia doméstica.

“Ayer mi abogada me hizo saber que mi esposa se retractó de su solicitud de orden de protección y que el tribunal la acogió y la dejó sin efecto, razón por la cual no hay ningún caso relacionado a violencia doméstica en mi contra", dijo el representante a la prensa.

"Procede que en este momento le haga saber a la Comisión de Ética que no hay una orden de protección. Se dejó sin efecto. Se dejó sin efecto la vista del 22 de mayo, y me parece que lo que procede es dejar saber esa información a la Comisión, para que ellos determinen lo que proceda. Me parece que lo que procedería es el archivo de la queja", añadió.

Aponte Rosario aseguró que la decisión de su esposa fue "totalmente libre y voluntaria, y sin ningún tipo de coacción."

El representente compareció hoy a la sede del Partido Popular Democrático (PPD), en donde debía rendir cuentas ante el caucus sobre el presunto incidente.

El legislador rinde cuentas ante el caucus del PPD.

El pasado 13 de abril se emitió la orden a favor de la esposa del representante.

El anuncio tomó por sorpresa al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández Montañez, quien aseguró que el incidente no había sido informado a la delegación. Posteriormente, Hernández Montañez removió a Aponte Rosario de las comisiones que presidía.