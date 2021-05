Representante Torres Cruz pide colgar la confirmación de Larry Seilhamer como secretario de Estado

El representante y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Luis Raúl Torres Cruz, reclamó este jueves en entrevista radial que no se confirme a Larry Seilhamer Rodríguez como secretario de Estado, en respuesta a la posición del gobernador Pedro Pierluisi de no enmendar el contrato con LUMA Energy para operar el sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Yo quiero que se cuelgue a Larry Seilhamer. A Larry Seilhamer. Si no se atienden estas enmiendas al contrato de LUMA para proteger a nuestro pueblo, para evitar que nos aumenten la tarifa eléctrica por ese contrato” dijo Torres Cruz en entrevista radial por Notiuno 630.

“Para evitar que se ponga en riesgo el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica. Para proteger los derechos de los trabajadores. Mi petición a los compañeros en la Cámara, es que colguemos el nombramiento de Larry Seilhamer”, manifestó Torres Cruz.

Intenso el interrogatorio en vista pública.

Lo que establece la Constitución

La mayoría de los nombramientos de los gobernadores son evaluados solamente por el Senado, pero la Constitución de Puerto Rico establece que la persona que sea recomendada para ser secretario de Estado y quien dirija la Oficina del Contralor, tienen que ser evaluados y confirmados por ambas cámaras legislativas.

El Senado ya confirmó a Seilhamer Rodríguez como secretario de Estado, pero aun falta la Cámara de Representantes.

Detener la confirmación de Seilhamer Rodríguez por parte de la mayoría cameral del Partido Popular Democrático (PPD) es lo que propone Torres Cruz a Hernández Montañez, para presionar a Pierluisi a que reconsidere su apoyo al contrato de LUMA Energy.

Torres Cruz ha calificado el contrato como “leonino” para los intereses del pueblo de Puerto Rico.

“Por un análisis extenso de cuatro meses que hizo el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico área por área, en la fase técnica. Ante la evaluación que hizo el Colegio de Abogados en los pormenores legales. Y ante la falta de una evaluación exhaustiva por parte de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica… ese contrato se tiene que anular”.

“Ante esa cláusula (del contrato) de Fuerza Mayor que pone en peligro y en riesgo el sistema eléctrico para Puerto Rico y que dejen aquí un desastre. Ante la incertidumbre de los derechos adquiridos de más de 4,200 empleados y empleadas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y de falta de protecciones en cuánto a tarifas y el manejo de áreas de la generación que está en ese contrato de LUMA Energy. Eso es un contrato leonino que se hizo para favorecer a LUMA Energy y no protege en nada los intereses del pueblo de Puerto Rico, nosotros vamos a tener que concluir que ese contrato se tiene que anular y no se debe continuar adelante”, añadió Torres Cruz.

Pierluisi defiende el contrato con LUMA Energy

El miércoles Pierluisi defendió el contrato con LUMA Energy y dijo que fue “debidamente otorgado”, lo que le llevó a dar su veto expreso a una resolución cameral que buscaba extender la entrada en vigor del mismo.

“Yo lo que hice fue estudiar la legislación y me tomé el tiempo de enviarles una comunicación que en detalle, las razones por las cuales he vetado la medida. Como bien dice la comunicación que les envié, es inconstitucional por la vía legislativa enmendar un contrato debidamente otorgado, menoscabar las obligaciones de las instrumentalidades del gobierno conforme al contrato que se tiene con LUMA”, dijo Pierluisi a preguntas de la prensa.

“Siempre he estado en la mejor disposición de negociar cualquier enmienda para beneficio del pueblo, de ser eso necesario. Ahora, cualquier enmienda debe ser negociada con LUMA. Así es que funciona. Lo que procedería, si hace sentido, enmendar el contrato”, añadió.

“Posponer la ejecución del contrato no hace sentido porque aumenta los costos enormemente, trastoca la transformación que ya está en curso, conforme a la Ley 120 del 2019”, expuso.

El gobernador llega a Día a Día.

Piden ir por encima del veto de Pierluisi

Por otro lado, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, hizo un llamado a los legisladores a ir por encima del veto del gobernador Pedro Pierluisi a la resolución que pospone hasta enero del 2021 la puesta en vigor del contrato con LUMA Energy.

“Nuestro pedido a los legisladores es uno, ir por encima del veto del gobernador y detener el contrato con LUMA Energy. El gobernador le acaba de dar la espalda, no solo a los trabajadores, sino a todo el país y a todos los sectores que dicen que el contrato con LUMA es devastador para todo el pueblo. El señor Gobernador tuvo la primera oportunidad de demostrar que ya no continuaba siendo el abogado de la Junta de Control Fiscal y no lo hizo. La Legislatura tiene que escuchar al país y no hacerse de oídos sordos como lo acaba de hacer Pedro Pierluisi que no quiere escuchar al pueblo y solo escucha a sus amigos que se van a hacer más millonarios con este contrato”, expresó Figueroa Jaramillo en declaraciones escritas.

Figueroa Jaramillo insistió en que es inaudito es que el gobernador Pedro Pierluisi esté defendiendo un contrato millonario que aumenta la luz en 15 por ciento, saca a los trabajadores puertorriqueños quitándole sus derechos y pensiones; y que deja al país sin compañía eléctrica para atender una catástrofe si nos vuelve a azotar un huracán o terremoto, pues LUMA puede irse de la isla si un evento como este ocurre.

“Es increíble como Pierluisi es el único que defiende este contrato que solo beneficia a LUMA cuando la Asociación de Industriales, MIDA, el Colegio de Abogados, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, alcaldes, centros de pensamiento como el Centro para la Nueva Economía, que son expertos en temas de energía, IEEFA, instituto de economía energética internacional, entre muchas otras entidades de la sociedad civil han pedido que se detenga el contrato por lo malo que es para todos. Los legisladores tienen la oportunidad de crecerse y de escuchar a todos los sectores del país y detener este contrato”, insistió.