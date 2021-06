Representantes del PNP piden al Senado corregir los “errores” en el presupuesto aprobado por la Cámara

El portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, junto a los representantes Lourdes Ramos, Juan Oscar Morales, Luis ‘Junior’ Pérez y Ángel Morey, solicitaron este domingo a la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado que “corrija” los errores contenidos en el proyecto de presupuesto aprobado por la mayoría del PPD en la Cámara Baja.

Lee | A viva voz: Cámara aprueba presupuesto de $10,112 millones

“El presupuesto que la mayoría del Partido Popular aprobó ayer (sábado) en la noche, legislando nuevamente a espaldas del pueblo, es uno deficiente que castiga al servidor público, les quita oportunidades a nuestros jóvenes y trastoca a nuestros retirados. Le quitaron los 15 millones de dólares dirigidos a hacerle justicia salarial a los hombres y mujeres que trabajan como oficiales correccionales y a última hora, cuando se dieron cuenta del error, trataron de enmendarlo; además que eliminaron la histórica partida de 10 millones de dólares para darle trabajo a nuestros jóvenes, forzando el éxodo de muchos ante la falta de oportunidades. En esencia, fue un desastre. Por eso solicitamos al Presidente del Senado que corrija los errores que hizo la Cámara del Partido Popular en este presupuesto”, dijo el expresidente de la Cámara en una declaración escrita.

PPD dice que se garantiza una partida de $173 millones para la UPR.

El sábado la delegación del PPD avaló un presupuesto de $10,111,870,000 para sufragar las operaciones gubernamentales en el año fiscal 2021-2022 que inicia el próximo 1 de julio.

Durante el debate, Méndez Núñez presentó sobre 40 enmiendas dirigidas, entre otros aspectos, a asistir a los alcaldes, tanto del PNP como del PPD, al igual que unos 10 millones de dólares para impulsar la economía mediante el Fondo de Incentivos Económicos según dispone la Ley 60-2019.

Tampoco dieron paso a aumentos a fiscales y a trabajadores sociales, entre otros.

“No es responsable estar hablando y prometiendo que se harán modificaciones mayores al presupuesto durante el año fiscal. Menos responsable es decir que se harán para beneficio de aquí o de allá. Eso no es correcto. Ese es un discurso político partidista, no algo real y no es algo que se puede aceptar y mucho menos de unos legisladores del PPD que avalaron 14 revisiones negativas de proyecciones de ingreso en el año fiscal 2014-2015 que resultó en la total insolvencia del gobierno. Ese es el legado, y los 90 nuevos impuestos, entre muchos desastres, de esos legisladores. No se puede creer en esas promesas”, agregó el líder novoprogresista.

“Las prioridades de la delegación del partido popular en la Cámara no son los empleados públicos, no son los jóvenes, no son los retirados que buscan otra oportunidad de empleo, no es la salud del pueblo, porque no aprobaron una asignación de 1.2 millones de dólares para la contratación de cirujanos en el centro Cardiovascular de Puerto Rico, y mucho menos son las carreteras y puentes de la Isla, pues tampoco aprobaron una partida de 200 millones de dólares para rehabilitar y brindarle mantenimiento a nuestras vías de rodaje. Fue un presupuesto deficiente. La delegación del PPD en el Senado tiene la oportunidad de crecerse desarrollando un presupuesto real y concreto. Esa es nuestra exhortación”, dijo por su parte Morales, quien representa el Distrito 3 de San Juan.

Aquí una recopilación de las impresionantes imágenes.

“El Presidente del Senado, que sabemos que no comparte las ansias de protagonismo de algunos de los miembros de su partido en la Cámara de Representantes, tiene en sus manos corregir el desastre que hizo ayer el partido popular en ese cuerpo legislativo. La eliminación de partidas para ayudar a los servidores públicos es abusiva y se puede corregir en el Senado”, señaló Charbonier, representante del Distrito 1 de San Juan.

“La delegación del PPD en el Senado tiene el deber de arreglar el desastre que se aprobó ayer, que eliminó algunas partidas para las terapias a niños de educación especial que nuestro Portavoz trató de restituir, pero esa mayoría las derrotó. Le toca al Senado ahora rectificar este y muchos otros errores”, sentenció Morey.

Podrían recibir $1,500 y más, si tienen dependientes.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.