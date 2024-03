Retiran escombros del puente de Baltimore para limpiar el canal y recuperar los cadáveres

La grúa más grande en la Costa Este llegó a Baltimore este viernes al amanecer para empezar a retirar los restos del puente colapsado en Baltimore al ser embestido por un buque el martes de madrugada.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, afirmó que la enorme grúa, que llegó en una barcaza y puede levantar hasta 1,000 toneladas de peso, será una de las al menos dos utilizadas para limpiar el canal de los restos de metal y hormigón retorcidos del puente Francis Scott Key al chocar por accidente el carguero contra la estructura.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Las mejores mentes del mundo" están trabajando en los planes de limpieza, dijo Moore. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército para el distrito de Baltimore dijo al gobernador que tanto sus 32 militares como los de la Marina (38 más) estaban movilizando recursos de todo el país a una velocidad récord para limpiar el canal.

"Esto no es solo sobre Maryland, se trata de la economía de la nación. El puerto maneja más automóviles y más equipos agrícolas que cualquier otro puerto de Estados Unidos", dijo Moore.

Advirtió sobre un largo camino de recuperación, y dijo que estaba agradecido con el Gobierno de Joe Biden por aprobar 60 millones de dólares en ayuda inmediata. El presidente dijo que el Gobierno federal pagará el costo total de la reconstrucción del puente.

"Este trabajo no va a llevar horas. Este trabajo no llevará días. Este trabajo no llevará semanas", dijo Moore. "Tenemos un camino muy largo por delante", agregó, "tenemos que seguir enfocados en recuperar los cuerpos, abrir el canal a la navegación, porque la salud de la economía del estado depende de ello; velar por todos los afectados por esta tragedia y necesitamos reconstruir el puente".

La devastación después de que el carguero se quedara sin energía y chocara contra un pilar de soporte el martes es inmensa: el choque provocó que el puente se rompiera y cayera al agua en cuestión de segundos. Las autoridades tuvieron el tiempo justo para detener el tráfico de vehículos, pero no para alertar al equipo de construcción.

Al menos ocho personas cayeron inicialmente al agua, y sólo dos de ellas fueron rescatadas a tiempo. Los buzos hallaron el miércoles los cuerpos de dos trabajadores en una camioneta roja a 25 pies de profundidad en el río cerca del tramo medio del puente. El jueves las autoridades locales pausaron las tareas de búsqueda de los otros cuatro desaparecidos (a los que dieron por muertos el martes al atardecer) porque, dijeron, tienen que comenzar a limpiar los escombros antes. A juzgar por los escáneres de sonar, agregaron, los vehículos donde pueden estar los cuerpos estan encerrados en una “superestructura” de concreto y otros escombros.

Al parecer, la embarcación habría impactado contra uno de los pilares del puente Francis Scott Key, lo que hizo que la calzada se partiese en varios puntos y que cayera al agua. Los rescatistas buscaban a al menos siete personas en el agua.

La ardua tarea de recuperar los cuerpos

La recuperación de los cuerpos y el retiro de los escombros es una labor extremadamente compleja, explicó Moore: “Encima del barco hay 34,000 toneladas de acero. El agua en la que trabajan los buzos es tan oscura y los escombros son tan densos que muchas veces no pueden ver más allá de dos pies y hacen el trabajo por el tacto”.

Las víctimas, que formaban parte de un equipo de construcción que arreglaba los baches en el puente, eran de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, dijo Butler. Sobre el difícil momento que atraviesan las familias, Moore dijo que entendía la terrible situación: “Como hijo de un inmigrante sé que este suceso toca nuestro lado humano". Agregó que la vicegobernadora del estado, Aruna Miller, es la primera inmigrante en ocupar esa posición en Maryland.

Los cuerpos del guatemalteco Dorlian Ronial Castillo Cabrera, de 26 años, y del mexicano Alejandro Hernández Fuentes, de 35 fueron recuperados el miércoles por buzos dentro de una camioneta roja sumergida a 25 pies bajo el agua cerca del arco central del puente.