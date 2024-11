Llega la ayuda para jóvenes que representarán a Puerto Rico en evento de béisbol

Una madre publicó un vídeo en las redes sociales para expresar su frustración e impotencia, luego que un delincuente le hurtara su vehículo el pasado lunes con equipo de pelota de sus hijos, quienes se disponían a salir de viaje este jueves para representar a Puerto Rico en un evento de béisbol.

Los hechos ocurrieron en la urbanización Metrópolis de Carolina. Se trata de un Ford F-150 gris del 2021, con tablilla 1099837.

“Ustedes no se imaginan lo impotente que yo me siento ahora mismo al ver cómo esa persona se lleva mi guagua, la guagua con la que yo llevo a mis hijos a la escuela, la guagua con la que yo me levanto a las 4:30am para ir a trabajar, el equipo de mis hijos el cual ellos usan diariamente”, expresó enfurecida la fémina.

La madre envió un mensaje al delincuente, culpándolo de “robarle” el sueño a sus hijos.

“Ahora mismo tú debes estar celebrando y debes estar diciendo: “¡Wow! ¡Me robé una guagua! ¡Gané!”. Pero mucho más allá de eso, te robaste casi el sueño de unos nenes que les toca viajar mañana [jueves]. Me robaste la guagua el lunes, pero mis hijos mañana jueves salen de viaje, ¿sabes qué?, a representar a tu Isla, donde tú vives”, agregó visiblemente molesta.

Añadió que no tiene el dinero para poder reponer los equipos necesarios que sus hijos necesitan para competir, pero que gracias a familiares, han podido aportar para "las cosas de su viaje, para representar a tú Isla".

"Qué triste ver esas personas que no salen a la calle a trabajar, sino simplemente lo que hacen es llevarse lo que no es de ellos. No sé si este video puede llegar a esa persona pero, creen conciencia, porque mucho más allá de tú llevarte un carro, hay una familia que posiblemente necesita ese carro. Necesita ir a trabajar. ¡Levántate como yo me levanto a las 4:30 de la mañana!", le exigió.

"¡Ya está bueno! ¡Dejen de estar cogiendo lo que no es de ustedes! Trabajen como nosotros lo hacemos. ¡Trabajen! No le tronchen tampoco el futuro a los niños", añadió.

Pidió a la persona, además, que aunque haya "picado [en pedazos]" el vehículo, que al menos le devuelva los materiales deportivos.

"¡Eso vale dinero! Y el que me conoce sabe que si yo tengo que tirarme a la calle a pedir en una luz para poder volver a recuperar todo eso, lo voy a hacer, porque ese es el futuro de mis hijos, porque mis hijos yo no los crío como tú, que te pasas robando por ahí", puntualizó.

LLEGA LA AYUDA

Tras la denuncia, la compañía Salvador Colom y la fundación "La Mákina" del pelotero puertorriqueño de las Grandes Ligas, José Berrios, donaron los equipos a la familia.

"Estamos a la disposición. Realmente sé lo que es pasar por esa situación, porque cuando niño también la viví, pero al final de todo, son niños, y estamos aquí para ellos", expresó Berríos a Telenoticias.

"Somos muchos los buenos en Puerto Rico. Sabemos que ninguna ayuda es pequeña", añadió.