Salud ordena el cierre de cuatro negocios por violar Orden Ejecutiva

El Departamento de Salud cerró cuatro negocios este fin de semana por violar la Orden Ejecutiva que procura contener los contagios con Covid-19, confirmó este lunes en entrevista radial el director de Investigaciones de la agencia, Jesús Hernández.

“Dos en Carolina y dos en Condado. Tenemos un negocio llamado W, donde la violación era el toque de queda. Estaban operando a las 2:00 de la mañana aproximadamente y era un negocio reincidente. La segunda ocasión que nosotros intervenimos en este negocio”, dijo Hernández en entrevista en Radio Isla.

“Por otro lado tuvimos el Club Gallístico (en Isla Verde). Lamentablemente tuvimos aglomeración (de personas) dentro de sus facilidades. Y estaban utilizando las barras, donde está prohibido en este momento las barras”, indicó Hernández.

“De igual manera tuvimos otro negocio llamado Akie” en Carolina, que ordenaron cerrar por no guardar el distanciamiento social ni otras medidas para tratar de evitar el contagio con Covd-19.

“Y ‘Stop and Go’, que es un negocio en el Condado, reincidente nuevamente. Es la segunda ocasión que nosotros intervenimos en el negocio. No tenían distanciamiento social, no medían la temperatura de sus comensales, la barra abierta”, detalló Hernández.

