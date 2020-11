Salud paga sobre $1 millón en incentivos a profesionales de la salud

El Departamento de Salud logró el desembolso de sobre un millón de dólares para el pago del incentivo económico a profesionales de la salud, que han estado laborando altamente expuestos al COVID-19.

De esta partida, que suma un millón ciento treinta y seis mil dólares, $230 mil fueron asignados a médicos residentes del departamento que laboran en hospitales privados, que por distintas razones no recibieron el incentivo otorgado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced en mayo pasado. Los restantes, $906 mil, fueron pagados a empleados de los hospitales públicos mediante una compensación especial –‘hazard pay’- de fondos del CRF Assistance to Public Hospitals Program. Estos empleados, por su tipo de clasificación, no cualificaban para el incentivo a profesionales de la salud que estuvieron expuestos al COVID, pero si cualificaron para este pago especial.

“Hoy, le hacemos justicia a estos profesionales de la salud que no recibieron sus bonos en la fecha correspondiente, debido a situaciones procesales particulares. Estos héroes han sido el frente de batalla en la lucha contra el COVID-19. Hubo buena voluntad de todas las partes y, aunque nos tomó un tiempo, hoy anunciamos la buena noticia de que todos van a recibir sus bonos”, explicó el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano.

Según explicó el titular de Salud, para lograr el desembolso, el Departamento de Salud trabajó en conjunto con el Departamento de Hacienda, para el incentivo de los 230 médicos residentes, y con la consideración de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal -AAFAF- para otorgar el ‘Hazard Pay’ a los 906 empleados que laboran en los Hospitales Pediátrico, Universitario de Adultos -UDH-, Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau -URRA- y la Administración de Servicios Médicos -ASEM-.

En marzo la Junta de Control Fiscal (JCF) otorgó un bono para todos los médicos que estaban laborando en los hospitales públicos y privados del país. Sin embargo, cuando los 230 médicos residentes que laboran en el sistema público del país solicitaron el incentivo a través de SURI, la plataforma no les permitió completar el proceso. Se estableció comunicación con la Junta de Control Fiscal, concedieron una extensión de tiempo para completar el proceso y se logró corregir el asunto.

En el caso de los profesionales de la salud que laboran en los mencionados cuatro hospitales, se le solicitó a la AAFAF el pago de un Hazard Pay con los fondos del CARES Act. y la agencia, tras evaluar las Guías de fondos para Hospitales, autorizaron el pago.

