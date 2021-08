San Juan anuncia plan de emergencia ante el paso de la tormenta Grace

Como parte de las medidas que toma el Municipio de San Juan ante el paso de la tormenta Grace por la Isla, el alcalde, Miguel Romero Lugo anunció que el inicio de las clases en el sistema municipal educativo se moverá para el miércoles, 18 de agosto.

“Sabemos que muchos estudiantes y sus familias están ansiosos por regresar a las clases presenciales y estamos enfocados en lograr un inicio escolar seguro para todos. No obstante, la tormenta cambió nuestros planes, por lo que esperamos recibir a nuestros estudiantes el miércoles”, dijo el alcalde. El sistema municipal se compone de 916 estudiantes que asisten a The School of San Juan, la Escuela del Deporte y la Escuela de Matemáticas, Ciencias y Tecnología.

Romero Lugo también anunció cambios en la celebración de la segunda edición de San Juan Al Aire Libre, que se celebra este fin de semana en la calle San Francisco del Viejo San Juan.

Lee también: LUMA ante paso de tormenta: “Claro que van haber interrupciones”

Elizabeth Robaina con los detalles.

“Estamos posponiendo la edición de mañana, domingo y próximamente anunciaremos cuándo se continuará. Nuestros comerciantes de la calle San Francisco, CODEVISA y el Municipio han trabajado arduo para este proyecto y lamentamos tener que moverlo debido al paso de este fenómeno atmosférico”, sostuvo el ejecutivo municipal.

Asimismo, el alcalde anunció que, por seguridad y prevención, mañana domingo no estará abierto al público el Parque Luis Muñoz Marín mientras, el balneario El Escambrón cerrará hoy a partir de las 6:00 p.m. hasta que pase el fenómeno y las condiciones del mar estén aptas para bañistas.

Lee aquí: Aviso de tormenta tropical: ¿Cuál será el impacto de este sistema?

“Durante el día de hoy, nuestras brigadas han trabajado en el recogido de escombros en las zonas de Ocean Park, Condado, Santurce, El Gandul, Reparto Metropolitano y Las Lomas. Las estaciones de bombas de Puerto Nuevo, NE y NO, Rexach y Bechara se encuentran funcionando y con personal atendiendo las mismas. También, se trabaja arduamente en el control de inundaciones. Nuestra Brigada de Impacto sigue trabajando las áreas en comunidades susceptibles a inundaciones. Hoy continuamos con la mitigación en la avenida Fernández Juncos y en Parcelas Falú”, concluyó el alcalde.