San Salvador 2023: Janessa Fonseca gana oro en karate

Sigue su ruta campeonil. Janessa Fonseca conquistó la medalla de oro en la categoría -61 kilos del karate, en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Esta derrotó a la mexicana Guadalupe Quintal, 8-2, en la final.

“La palabra más bonita es gratitud. Es lo que siento ahora mismo. Bendecida con la vida y con Dios, con mi familia, con mi mamá que está aquí. Lo único que siento ahora mismo es gratitud”, dijo la karateca.

Fonseca fue medalla de oro en los Primeros Juegos Panamericanos Juniors Cali 2021 donde clasificó a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Es la primera medalla de oro desde Ponce 1993 donde ganó Marjorie Rivera.

“Yo hace dos años estoy viviendo sola en España. Realizando mi preparación de cara al ciclo olímpico. He hecho un cambio importante en mi vida mental y físico con entrenadores internacionales, como Iván Leal, a quien le envió un beso grande por esos días malos y buenos, como hoy”, expresó Fonseca.

Por su parte, Luis Torres compitió en los 67 kilos. Este venció al mexicano Daniel Esparza, 3-2.

“Todavía no lo puedo creer. Cinco años de entrenamiento duros. Viajes fuertes. Con muchas personas detrás de mí, ayudándome constantemente. De verdad que no lo puedo creer, me siento como si estuviese en una Olimpiada”, expresó Torres.

El atleta es entrenado por el medallista de oro en Cartagena 2006, Omar Correa.

“Yo estaba asustado (en el combate final). ‘¿Lo haré o no lo haré?’ Todo es fluir. Le dije a mi entrenado Omar (Correa) que estaba asustado, empecé a llorar. Él me dijo, que yo había trabajado para esto y ‘Luis, tú puedes para esto’. Cuando él me dijo cogí confianza”, dijo el ahora medallista de bronce en San Salvador 2023.

El karate continuará con su día final mañana sábado.

Se enfrenta a México.