San Salvador 2023: La judoca Sairy Colón gana bronce en -78 kilos

La pasada abanderada y medallista de bronce de los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, Sairy Colón, ganó este lunes bronce en su debut de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

La viequense derrotó en 40 segundos a la mexicana Leslie Villarreal por ippon en la categoría -78 kilos. La judoca entró determinada al tatami, para acabar la pelea.

“No estoy satisfecha. Pero, estoy contenta con este resultado. Es mi primera medalla en Juegos Centroamericano. Estoy muy orgullosa. Esta medalla se la dedico al pueblo de Puerto Rico, pero en especial a mi pueblito de Vieques”, dijo la judoca, que partirá a Ecuador a buscar la clasificación a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Después de Ecuador, Colón regresará a España a continuar con sus entrenamientos.

“No sé que mejoré de Cali hasta aquí. Sí le he puesto muchas ganas a mis entrenamientos. Dedicación. He estudiado mucho a mis contrincantes y trabajar. Seguir trabajando, trabajar que es lo que siempre he hecho”, expresó la judoca -78 kilos, quien le dedica su medalla a su mamá.

La primera pelea de la boricua fue contra la nicaragüense Keysa Ortiz ganando por ippon en los primeros 30 segundos de combate. El enfrentamiento que otorgaba la clasificación a la final, Colón perdió con la cubana Kalimantan Antomarchi por la boricua recibir tres faltas.

Por su parte, Ettelimay Ramos finalizó en la quinta posición de la división +78.