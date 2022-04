Saudy Rivera pide espacio y agradece muestras de amor tras percance de salud de su esposo

La presentadora Saudy Rivera agradeció al público este jueves ante las muestras de amor en medio de un “evento de salud delicado” que atraviesa su esposo, Iván Rivera.

“Como ya muchos se han enterado, mi esposo Iván Rivera Rivera está atravesando un evento de salud delicado, pero lo está enfrentando con la fuerza y fe en Dios que siempre lo ha caracterizado. Es un padre y esposo maravilloso”, dijo en declaraciones escritas la presentadora.

Rivera Soto también pidió espacio y comprensión.

“Iván, nuestras dos hijas, Valeria y Valentina, y yo agradecemos tantas muestras de amor y apoyo. En su momento estaré haciendo las expresiones pertinentes, pero por ahora les pedimos comprensión y espacio para poder superar este difícil momento en la privacidad de nuestra familia. Con fe en Dios, sus oraciones y buenos deseos estamos bendecidos.”

Rivera es Inspector de prevención de incendios, en San Juan.

Información preliminar apunta a que se trató de un derrame cerebral. Sin embargo, Saudy no ha confirmado públicamente el diagnóstico.

"Dios te dice hoy: He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas y sabes que... Tu respuesta v iene en camino, no temas porque estoy contigo", lee una foto que publicó más temprano la presentadora en una historia de Instagram, en la que escribió "Confío en ti mi Dios".

El miércoles en la noche el ex comisionado del Cuerpo de Bomberos, Ángel Crespo, informó sobre la situación y pidió oración.