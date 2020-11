Savio Vega anuncia que aspirará a la alcaldía de Vega Alta para el 2024

El reconocido luchador Savio Vega cuyo nombre de pila es Juan Rivera informó el miércoles su aspiración para la candidatura de alcalde de Vega Alta para los comicios del 2024 de manera independiente.

“Quiero aprovechar un momento importante para mi vida, importante para mi familia y más importante para el pueblo de Vega Alta. Estoy en este momento tirando mi candidatura para alcalde de Vega Alta para el 2024”, dijo Rivera en una conferencia de prensa realizada frente a la Casa Alcaldía de dicho municipio.

“Vega Alta tiene una persona ya pendiente a que su pueblo eche hacia adelante, a que estemos como se supone, bien, a que no pasen estas cosas que suceden en la política que a seis o siete días de (las elecciones) todavía no tenemos definido qué está pasando en Puerto Rico”, añadió.

“Me voy a estar tirando por candidatura independiente porque no tengo colores y no soy político. Soy un ciudadano que he estado como todos, en las altas y en las bajas. Y hay más bajas que altas y necesitamos hacer un cambio”, dijo el veterano luchador.

“Lo hago como Juan Rivera, no como Savio Vega, esto es serio”, acotó el también presidente de la International Wrestling Association (IWA).

“Esto no es lucha libre o cualquier clase de deporte, así que en 2024 Vega Alta tendrá un nuevo candidato en el pueblo que me vio nacer y donde resido”, dijo el también afamado luchador Karateka Ninja TNT.

Dijo que está cansado de las situaciones que vive su pueblo.

