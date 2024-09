Se espera otro día con calor extremo; hay advertencia para más de 30 pueblos

Otro día con un índice de calor superior a lo normal, se espera este domingo, especialmente en las zonas del sur de Puerto Rico donde están en efecto advertencias de calor excesivo, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Los índices de calor podrían alcanzar los 111 grados Fahrenheit.

También se han emitido avisos de calor para el resto de las áreas urbanas costeras de Puerto Rico. El calentamiento diurno, las variaciones de la brisa marina y los efectos locales resultarán en una fuerte convección por la tarde en el noroeste de Puerto Rico.

Los pueblos afectados son: San Juan, Bayamón, Carolina, Toa Baja, Cataño, Manatí, Vega Alta, Vega Baja, Hatillo, Culebra, Isabela, Trujillo Alto, Dorado, Mayagüez, Guaynabo, Guayama, Quebradillas, Añasco, Patillas, Yabucoa, Aguada, Rincón, Camuy, Moca, Aguadilla, Arecibo, Toa Alta, Hormigueros, Arroyo, Salinas, Barceloneta, Maunabo, San Germán y Florida.

It's Sunday:

🥵Heat Advisory for N, W, SE of PR, Culebra & St. Croix. Excessive Heat Warning for SW, south central PR, and St. Croix.

⛈Showers & thunderstorms will develop over the W by PM hours.

🏊‍♀️Moderate risk of rip currents for N & E PR, Culebra & St. Croix. #prwx #usviwx pic.twitter.com/6VElqL4qFp