Se va “sold out” el “listening party” de Bad Bunny en el Choliseo

El "Listening Party" del nuevo álbum de Bad Bunny que se llevará a cabo este jueves en el Coliseo de Puerto Rico se vendió en su totalidad en menos de dos horas.

Al momento, no han anunciado otras funciones.

Precisamente hoy, fanáticos habían comenzado a hacer fila en el Choliseo en momentos en que aún no se había anunciado oficialmente una función.

Telenoticias supo que el primer joven en llegar al Choli ha permanecido frente a la boletería desde las 2pm de ayer, lunes.

Desde el fin de semana habían surgido rumores de que el artista puertorriqueño iba a anunciar un concierto en Puerto Rico, posiblemente antes de que culminara el mes.

Por otro lado, el lunes se anunció su nuevo álbum titulado "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", que estará disponible a partir del viernes.

El Conejo Malo publicó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que anunció la fecha de lanzamiento.

"el día más esperado por muchos ya llegó...", lee la publicación.

Bad Bunny tuvo un gran regreso a los Premios Billboard de la Música Latina el jueves por la noche al triunfar como artista del año y presentar por primera vez en vivo una nueva canción.

“Desde que comencé mi carrera siempre tuve una visión, que la gente no entendía, y era que la música latina podía estar en el tope, por encima de cualquier música en el mundo entero”, dijo el astro puertorriqueño al recoger el principal premio de la noche. “Y hoy día ¿qué tú me dices? No tan sólo yo sino todos los colegas”.

Es el cuarto año consecutivo en el que Bad Bunny triunfa en la categoría de artista del año que conquistó por primera vez en 2020.

El astro puertorriqueño también se impuso en la categoría de canción del año, ventas por su éxito “Tití me preguntó” de su álbum ‘Un verano sin ti’”. Más adelante, Bad Bunny llegó corriendo al escenario de tras bambalinas, en calcetines y ropa deportiva de algodón, para recibir el premio Global 200 artista latino del año.

“Me estaba cambiando para la presentación”, explicó sobre su inusual atuendo. Bad Bunny preguntó en la tarima cuál era el premio que se había ganado. A pesar de las prisas, el público lo ovacionó. “Gracias, yo hago música porque los amo y porque es mi pasión, así que gracias por aceptar lo que hago”, dijo al recibir su segundo galardón de la noche.

Finalmente, era el momento para que Bad Bunny presentara un popurrí de sus éxitos incluyendo “Moscow Mule”, “Tití me preguntó”, y “Where She Goes” así como la primera presentación en vivo de “Un preview”. El público no dejó de cantar con él en su primera participación musical en los premios en cuatro años.