Secretaria de la Familia podría enfrentar otra vista para atender su nombramiento

La designada secretaria del Departamento de la Familia Ciení Rodríguez Troche podría enfrentar otra vista para su nombramiento, anticipó el miércoles el presidente del Senado, Jose Luis Dalmau Santiago.

“No hemos hecho caucus de ninguna nominación, voy a celebrar vistas, tenemos interrogantes adicionales de la ponencia, puede que haya una segunda vista o reunión ejecutiva sobre unos temas que son medulares. Esta es una agencia muy sensible y a veces vemos noticias desagradables que no nos gusta escuchar, la culpa no es de ella porque acaba de llegar, pero ciertamente tiene una responsabilidad muy grande en una agencia donde requiere una acción constante para atender los problemas y situaciones que tiene la gente más necesitada”, dijo Dalmau Santiago.

La Comisión de Nombramientos que dirige Dalmau Santiago, evaluó la designación de Rodríguez Troche, quien pasó revista sobre su trayectoria profesional y los logros obtenidos desde que está en la posición de manera interina desde el pasado mes de enero.

Muchas de las preguntas fueron sobre la transición del PAN al SNAP.

La secretaria designada expresó que “si este Senado tiene a bien ofrecerme su consentimiento, seguiré trabajando incansablemente para lograr fortalecer los cimientos del Departamento, y desde allí fomentaremos el bienestar colectivo y una sociedad respetuosa, equitativa y justa que reconozca, tal y como dicta nuestra constitución, que la dignidad del ser humano es inviolable”.

Indicó que la primera parte de su carrera laboró en organizaciones de base comunitaria en y fuera de Puerto Rico como ProFamilia, Iniciativa Comunitaria de Investigación, Fundación Chana, La Fondita de Jesús, entre otras.

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2022 fungió como sub-secretaria de la Familia hasta que el 15 de enero de 2023, asumió el cargo de secretaria interina hasta el 17 de agosto de 2023, fecha en la que fue designada al cargo de secretaria.

La agrupación sindical de trabajadores sociales apoya la confirmación de la jefa de agencia y no vislumbra problemas mayores.