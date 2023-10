Secretario de Hacienda dice que la propuesta de JGO implicaría aumento en IVU o despidos

El secretario del Departamento de Hacienda (DH), Francisco Páres Alicea, dijo el jueves que en un escenario hipotético, la propuesta de la aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, de saldar la deuda de los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), tendría como posibles consecuencias aumentar el impuesto de ventas y uso, despedir empleados públicos, no pagar las pensiones o declarar nuevamente una quiebra.

“Bueno en cuanto a hacer erogaciones, habría que ver, número uno, la propuesta en detalle… Porque yo creo que todo se tiene que evaluar en total detalle. Sin embargo, el concepto básico va a ser una erogación de 2,800 millones de dólares del Fondo General. Número uno, que a nivel de efectivo, va a haber aquí alguna obligación que entonces de cara al futuro vamos a incumplir. Número dos, que cuando uno mira los estados financieros del Gobierno de Puerto Rico y la cantidad de recaudos que el Gobierno de Puerto Rico necesitaría para hacer una erogación de esa naturaleza y tener un año balanceado, pues definitivamente requeriría que el gobierno tenga que recaudar cerca de 16,000 millones de dólares, cosa que no se materializa. Nosotros vamos probablemente camino a recaudar de 13,400 a 13,500 millones de dólares. Por lo cual, entrar en una transacción de esa naturaleza, tuviese el efecto de acabar en un año fiscal en posición deficitaria”, dijo el secretario en conferencia de prensa.

“¿Y qué ocurre cuando acaba en una posición deficitaria si no re balanceas, ya sea con cortes presupuestarios, que cuando el 80 por ciento de las erogaciones del presupuesto de Puerto Rico corresponden a empleados públicos y pensionados? Pues con toda probabilidad, hacer reducciones presupuestarias afectaría esos dos componentes o recalibrar aumentando impuestos”, añadió.

Según Parés Alicea, el dinero que se encuentra en el Fondo General ya tiene obligaciones para pagar. Por lo tanto, no hay dinero suficiente para de una sola vez pagarle a los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica.

“Ciertamente, pues dar un ejemplo, el uno ponerse como plan restituir de alguna manera u otra esos fondos, porque claramente se ve que no están disponibles, tenerlo que reponer y establecer un plan de acción de restablecerlo en 3 o 4 años, requeriría por dar un ejemplo a nivel del Impuesto de Ventas y Uso, aumentarlo probablemente en una tercera parte. Así que estamos hablando de una tasa de 15 o 16 por ciento. ¿Que si se puede o no se puede?, vamos a evaluar contablemente, cuáles son las repercusiones… Y si acaba en una posición deficitaria y no rebalanceas, pues va a quebrar nuevamente el gobierno”, mencionó.

Sobre cuantos empleados públicos habría que despedir en ese escenario hipotético, expresó que “si se eroga cerca de dos mil millones, estamos hablando que la nómina puede ser cerca de 3 mil millones dólares aproximadamente 3.4 billones aproximadamente, y tenemos que buscar los punto 8 millones para una cantidad significativa, todo depende de lo que requeriría y la agenda de trabajo para poder restablecer esto”.

“Yo no quiero decir eso categóricamente así, pero, se pone en riesgo todo o en parte. Claro, el cuerpo político de Puerto Rico, pues tiene que tomar decisiones difíciles, o no pago pensiones o aumenta impuestos sin lugar a dudas o quebramos”, sentenció.

Finalmente, el funcionario mencionó que ya separaron la partida que utilizarán para el pago por concepto del exceso de recaudos del gobierno que se le tiene que desembolsar a los afiliados del Sindicato Servidores Públicos Unidos por aprobar el plan de ajuste de la deuda del gobierno de Puerto Rico con la Junta de Control Fiscal.

“Se le estaría derogándose 18 millones de dólares este año”, concluyó.

AUMENTO EN RECAUDOS

Parés Alicea informó que los ingresos netos del Fondo General para el mes de julio del año fiscal 2024 alcanzaron la cifra de $810.8 millones, lo que representó $120.4 millones (17.4%) más que lo proyectado por la Junta de Supervisión Fiscal ($690.4 millones) para ese mes.

“Los ingresos para el mes de julio sobrepasan la proyección establecida por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), por $120.4 millones, aproximadamente. Además, la cifra de recaudos totales para el mes de julio de 2023 supera lo recaudado durante el mes de julio del año anterior, por $112.9 millones o 16.2 %. Estos resultados son indicadores positivos de cara al comienzo del Año Fiscal 2024”, dijo Parés en comunicado de prensa.

Parés Alicea destacó que, al analizar los números preliminares de agosto y septiembre, los recaudos del primer trimestre de este año fiscal ascienden a $2,689.3 millones. Estos ingresos sobrepasan en $316.5 millones o 13.3%, los ingresos del año fiscal pasado durante este mismo periodo. Además, el nivel de recaudos alcanzado en el trimestre superó en $441.7 millones o 19.7%, el estimado de la Junta de Supervisión Fiscal.

“Definitivamente, los ingresos siguen siendo mayores que las erogaciones y anticipamos que las finanzas del Gobierno continuarán estables con una caja saludable para cumplir con las obligaciones del gobierno. Continuamos poniendo nuestras finanzas al día, desarrollando un gobierno responsable, transparente y efectivo en el manejo de fondos públicos”, sostuvo el titular de Hacienda.

Las estadísticas y recaudos, estados financieros, presupuesto, informes y otros documentos sobre las finanzas públicas del Gobierno se mantienen disponibles en la página web www.hacienda.pr.gov, bajo la sección de Inversionistas y de Finanzas Públicas.

Proyección de Ingresos netos al Fondo General, Plan Fiscal 04-03-23

Año Fiscal 2024

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en su Plan Fiscal presentado el 3 de abril de 2023, certificó ingresos netos al Fondo General para el Año Fiscal 2023-2024 por $11,621.4 millones. Esta base de ingresos es comparable con los componentes de ingresos considerados en los periodos históricos recientes. Cabe mencionar que para el Año Fiscal 2024 la base de ingresos considerará nuevas partidas de ingresos que serán explicarán en lo subsiguiente.

En el Año Fiscal 2022-2023, los ingresos totalizaron en $12,597.6 millones. La proyección presentada por la JSF, estima que, para el año fiscal en curso, los recaudos presentarán una merma de $976.2 millones o una reducción del -7.7 %. Para los periodos fiscales de 2025 a 2028, el ente fiscal proyecta un crecimiento promedio negativo de -0.4 % (véase Gráfica 1). Esta tendencia a la baja de sus pronósticos descansa principalmente en las proyecciones de crecimiento del producto bruto incorporadas por la JSF. Recientemente, la Junta de Planificación de Puerto Rico presentó sus proyecciones económicas a largo plazo[1]. Las expectativas de crecimiento de la economía entre ésta y la JSF varían considerablemente (véase Tabla 1).

Nuevos componentes en la Base de Ingresos al Fondo General – Año Fiscal 2024

En cumplimiento con la Ley 53-2021, “Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico”, a partir del Año Fiscal 2024, ingresarán al Fondo General ciertos ingresos que se contabilizaban previamente en otros fondos especiales. Estos son: (1) los ingresos por concepto de arbitrios a combustible de productos derivados de petróleo “crudita”, (2) las tarifas de licencia de vehículos y (3) los depósitos correspondientes al fondo de redención (1.03). La proyección por estos nuevos conceptos presentada por la JSF para el Año Fiscal 2024 es de $730.6 millones (véase Tabla 2).

Finalmente, una vez se consideran los cambios en contabilidad de ingresos realizados en virtud de la Ley 53-2021, el total de ingresos al Fondo General proyectados asciende en $12,351.9 millones.

Proyección AF24: Principales Cambios

Una vez considerados los $730.6 millones adicionales de “Otros ingresos”, que pasan este año al Fondo General, la proyección final de $12,351.9 millones representa una reducción de -2.0 % o $296 millones menos, respecto a los ingresos del Año Fiscal 2023 ($12,597.6 millones).

Los principales renglones tributarios en los que la JSF estima un desempeño inferior al del pasado año fiscal son: individuos, ($280 millones menos o -10 %), arbitrios de vehículos de motor ($159 millones menos o -24 %), IVU ($87 millones menos o -3 %) y en corporaciones ($47 millones o -2 % menos). Este último, corresponde a la parte de corporaciones “Otros”, no relacionada a los ingresos percibidos por entidades bajo el nuevo régimen de la Ley 52-22, de entidades foráneas, antes bajo la Ley 154-2010.

Por otro lado, las componentes de ingresos proyectados por la JSF con un desempeño superior al experimentado en el Año Fiscal 2023 fueron: Corporaciones Ley-52 ($330 millones más o 98 %), Retenida a no Residentes Ley 52 ($262 millones más o 133 %), y Arbitrios sobre embarques del ron ($39 millones o 23% más). Cabe señalar, que el crecimiento ofrecido sobre las líneas relacionadas a la Ley 52-2022, se explica en gran medida a que dicha ley se implementa en febrero del Año Fiscal 2023, por lo cual los ingresos relacionados al régimen solo abarcan 5 meses. En conclusión, la JSF estima una reducción respecto a la base del Año Fiscal 2023 de $1,243 millones y un incremento de $655 millones, esto para un balance neto entre periodos de negativo $246 millones (véase Tabla 4).

INGRESOS NETOS AL FONDO GENERAL AÑO FISCAL 2023

Periodo/Mes: Julio AF 2024

En términos generales, los ingresos netos al Fondo General para el mes de julio del Año Fiscal 2024, representaron $112.9 millones o (16.2%) más, en comparación con el mes de julio del Año Fiscal 2023. El componente de contribución sobre ingresos repuntó sobro otros, presentando un crecimiento de $100.6 millones o 27.1% más, en comparación con el mes de julio del año fiscal previo. En particular, los ingresos de corporaciones superaron en $59.6 millones o 36.1% más, que las cifras de julio del año previo. En el sector de Impuestos al Exterior, la contribución de retenida a no residentes experimentó un crecimiento de $39.2 millones más respecto a julio pasado.

Por otro lado, los recaudos por concepto del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), muestran un aumento de 13.2 millones o 11.2% más, en comparación con el mes de julio del año fiscal previo. Los sectores más relevantes en este crecimiento fueron los servicios de alimentos preparados (9.2%) y los servicios profesionales (7.4 %). El componente de B2B para este mes presentó un crecimiento de 20 %.

Los cigarrillos sufrieron una caída significativa de -65.8% o $11.8 millones menos, cuando se comparan con los recaudos del año fiscal.

Contribución sobre Ingresos

Individuos

El renglón de Contribución sobre Ingresos de Individuos para el mes de julio del Año Fiscal 2024, asciende a $169.3 millones, lo que representa $4.8 millones más que la proyección (2.9%). Al compararlo con el mes de julio del año fiscal previo, los recaudos muestran $4.5 millones o 2.7% más. Cabe señalar, que para fines de financiar los programas de Crédito por Trabajo (aportación local) y el Bono para personas mayores de 65 años, “Bono Senior”, los ingresos de individuos este año respecto al Año Fiscal 2023 son ajustados por $28 millones más mensualmente. Los componentes de la patronal y de las retenciones de servicios prestados, experimentaron crecimientos de $21.5 millones y $6.1 millones, respectivamente.

Corporaciones

Los recaudos por concepto de Contribución sobre Ingresos de Corporaciones para el mes de julio del Año Fiscal 2024, sumaron $224.6 millones, reflejando un aumento respecto la cifra proyectada para dicho mes de $59.3 millones o 35.8% más. Al comparar con el mes de julio del año fiscal 2023, los recaudos reflejan $59.6 millones o 36.1% más. De este crecimiento, los pagos en virtud de contribuyentes bajo la Ley 52, representaron $57.4 millones. Los pagos de otro tipo de contribuyente presentaron un crecimiento de 1.3 %.

Retenida a no Residentes

En el caso de la Retención a no Residentes, sector exterior que incluye el pago por regalías, los ingresos durante el mes de julio del Año Fiscal 2024 sumaron $70.1 millones, mostrando un aumento respecto a la proyección, por 14.6 millones o 26.4% más. Al comparar con el mes de julio del Año Fiscal 2023, los recaudos representaron $39.2 millones o 126.8% más. De este crecimiento, los pagos en virtud de contribuyentes bajo la Ley 52, representaron $43.8 millones. Los pagos de otro tipo de contribuyente respecto a julio 2022, representaron $4.6 millones menos. Cabe señalar, que parte de este grupo, a diferencia del régimen de Contribución sobre Ingresos, realizaba pagos sustanciales bajos por este concepto.

Arbitrios Entidades Foráneas (Ley 154)

Los recaudos procedentes de las Entidades Foráneas, durante el mes de julio del Año Fiscal 2024, sumaron $12.9 millones, lo que representa $4.1 millones o 46% más que la proyección. Al comparar los ingresos recibidos por el arbitrio a las foráneas en julio del Año Fiscal 2023, los recaudos para el mes de julio de 2024, por ese concepto y de los pagos realizados en contribución y retenida a no residentes por entidades que transicionaron a la Ley 52, representaron $17 millones más que los $97.3 millones recibidos ese periodo.

Bebidas Alcohólicas

Los ingresos por concepto de bebidas alcohólicas durante el mes de julio del Año Fiscal 2024 sumaron $20.6 millones, lo que representa $1.1 millones o 5.8% más que la proyección. Al comparar con el mes de julio del año fiscal 2023, los recaudos muestran $2 millones o 11.1% más.

Cigarrillos

Los ingresos por concepto de productos de tabaco durante el mes de julio del Año Fiscal 2024 sumaron $6.1 millones o -27.7%, lo que representa $2.3 millones menos que la proyección ($8.5 millones). Al comparar con el mes de julio del Año Fiscal 2023, los recaudos muestran $11.8 millones o -65% menos, que lo ingresado en el año fiscal previo.

Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU)

Los ingresos por concepto del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), durante el mes de julio del Año Fiscal 2024, sumaron $130.8 millones o 5.8%, lo que representa $7.1 millones más que la proyección. Al comparar con el mes de julio del Año Fiscal 2023, los recaudos muestran $13.2 millones o 11.2% más.

Vehículos de Motor

Los ingresos por concepto de arbitrios sobre vehículos de motor durante el mes de julio del Año Fiscal 2024 sumaron $62.6 millones o 82.1% más, superando la proyección por $28.2 millones. Al comparar con el mes de julio del Año Fiscal 2023, los recaudos muestran $15.3 millones o 32.5% más. Al evaluar el número de unidades importadas, éstas aumentaron de 9,299 unidades en julio de 2022 a 12,232 en julio del 2023, un 32 % más, según informado en la planilla mensual de arbitrios de vehículos de motor. El arbitrio promedio vio un incremento de $230 o un 5 % para el periodo.

Arbitrios sobre embarques de ron

Los ingresos por concepto de los arbitrios de ron durante el mes de julio del Año Fiscal 2024 alcanzaron $22.6 millones, lo que, en comparación con la proyección objetivo para este renglón, $9.3 millones o un 70% más. Esta cifra representa $20.1 millones sobre lo recaudado en julio de 2023. Esto se debe a que el pasado año en julio, los ingresos por este concepto recibieron un ajuste de $12 millones.

El ajuste realizado respondió a que, durante el Año Fiscal 2022, The Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TBB), no ajustó la tasa de devolución de $13.25 a $10.50. El sobrepago representó un ajuste para los periodos entre julio y septiembre por $22.2 millones sobre los ingresos del pasado año fiscal en este concepto.