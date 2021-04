Secretario general del PNP: Una “vergüenza” los pronunciamientos de Dalmau durante Mensaje de Estado

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, censuró este jueves al presidente del Senado, José Luis Dalmau, por “faltarle el respeto al pueblo de Puerto Rico” al usar el hemiciclo de la Cámara de Representantes, durante el mensaje de situación del gobernador Pedro Pierluisi, para hacer “pronunciamientos político partidistas”.

“Lo que vimos ayer (miércoles) en el hemiciclo de la Cámara de Representantes fue una verdadera vergüenza. El Presidente del Senado, quien también es el presidente del Partido Popular Democrático, hizo un bochornoso acto anoche, al levantar su voz y vociferar expresiones totalmente político partidistas. Sabemos que el amigo Dalmau está tratando de afianzar su liderato dentro de ese partido fraccionado, pero ese no es su estilo. Eso lo esperábamos del Presidente de la Cámara, no de él”, comentó Ríos en declaraciones escritas.

Las expresiones del Secretario General del PNP surgen luego que Dalmau, al casi finalizar el mensaje de Pierluisi, vociferó que el Estado Libre Asociado era la solución y que su delegación, “que no tiene la mayoría en el Senado, es la que manda”.

Míralo aquí completo.

“Al Gobernador se respeta. Sobre todo, al Pueblo de Puerto Rico se respeta y lo que hizo ayer Dalmau fue faltarle el respeto a nuestra gente. Decir que la mayoría manda y no reconocer que la mayoría mandó el 3 de noviembre a buscar la estadidad es un acto irreal que, otra vez, podríamos esperar del Presidente de la Cámara, pero no de Dalmau. Nuestra conclusión es que tiene el PPD dividido, que su liderato está en cuestionamiento y tenia que hacer esto para complacer a algunos sectores dentro de ese partido, porque, otra vez, ese no es el Dalmau que todos conocemos”, añadió el también portavoz alterno del PNP en el Senado.