Seleccionan a Luis Ferrao como nuevo presidente de la UPR

Con ocho votos a favor, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, seleccionó este jueves, al rector del Recinto de Río Piedras, Luis A. Ferrao como presidente de la UPR.

Ferrao iniciará sus funciones como presidente del principal centro docente del País el primero de julio de 2022.

Además de Ferrao, aspiraban a la presidencia: el rector del recinto de Arecibo, Carlos Andújar Rojas; el vicepresidente ejecutivo de Asuntos Académicos e Investigación de Administración Central, Ubaldo Córdova; y la exprofesora del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), ingeniera Alexandra Medina Borja.

Por su parte, la presidenta interina de la UPR, doctora Mayra Olavarría Cruz, afirmó que se iniciará el proceso de transición.

“La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en el descargo de su responsabilidad y tras un proceso de consulta con la comunidad universitaria, seleccionó al Dr. Luis A. Ferrao Delgado como presidente de la institución. Le extiendo mi felicitación y me pongo a su disposición para iniciar de inmediato el proceso de transición. Al asumir la encomienda que ese mismo cuerpo rector me delegó en agosto de 2021 lo hice con el compromiso de proteger y defender la Universidad durante el periodo que tomara la selección de un incumbente en propiedad. Si tuviera que resumir el periodo durante el cual ocupé la presidencia de nuestro primer centro docente lo haría destacando los tres pilares que guiaron mi administración: lograr una gobernanza basada en el diálogo; sostener una defensa firme de la Universidad y su presupuesto e implementar una administración basada en la transparencia.

No sería justa si dejara de reconocer el gran equipo de administración que me brindó su apoyo y asesoría. A todos y todas: muchas gracias. Igualmente agradezco a los líderes estudiantiles, con quienes me correspondió negociar en bien de nuestra amada universidad. Su valentía y firme determinación para defender sus causas, que son las del país, nos brindan a todos la esperanza de que un mejor Puerto Rico es posible. Hoy comenzaremos un proceso de transición ordenado y transparente, como se merece nuestra Universidad y como lo requiere Puerto Rico. Reitero mi firme disposición a seguir trabajando, ahora desde la cátedra, por nuestra Universidad y por nuestro país. Como dije en agosto de 2021: Estoy aquí para trabajar por y para la universidad siempre que me necesite”, dijo Olavarría Cruz en declaraciones escritas.