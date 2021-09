Senado confirma a Edwin Mundo y Ferdinand Mercado para la Junta de Redistribución Electoral

El Senado aprobó este martes, a viva voz los nombramientos del licenciado Ferdinand Mercado y Edwin Mundo como Miembros Asociados de la Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales, Senatoriales y Representativos.

Ambos funcionarios serán miembros de la Junta de Redistribución Electoral, la cual es presidida por la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz. Este organismo tendrá la encomienda de reconfigurar los distritos representativos y senatoriales a la luz de la información que arroje el Censo.

Los apagones, la interpelación del secretario del DRNA y el desarrollo en Roosevelt Roads.

Los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), del Proyecto Dignidad, del Partido Independentista Puertorriqueño y el senador independiente, José Vargas Vidot, consignaron su posición en contra de los nombramientos.

“Esta acción excluye la realidad electoral del país que va cambiando hacia un panorama más amplio. Aquí tenemos partidos que no estaban en esta legislatura y yo que soy independiente no existo ahí, soy invisible en esa realidad que institucionaliza a perpetuidad el bipartidismo. Esta decisión es un insulto a quienes no somos parte de ese combo, de esa historia que ya va pasando”, afirmó Vargas Vidot en comunicación escrita.

En iguales términos, se expresó la senadora del MVC, Ana Irma Rivera Lassén, al mencionar que en “las elecciones dieron un mandato y una lección del pueblo, no solo de la diversidad que votan, sino en todos los sentidos. Aquí hay cinco partidos políticos. En ningún sitio de la Constitución dice que tienen que ser dos de los cinco partidos como miembros de la Junta. Esto es sin duda darle la espalda al mandato electoral del pueblo de Puerto Rico”.

“Quiero consignar que emitiré mi voto en contra. Además, quiero decir que no hay bipartidismo que dure cien años, ni país que lo resista. Y espero que ese cambio lo podamos ver pronto”, manifestó Rodríguez Veve.

Por su parte, el portavoz de la delegación novoprogresista, Thomas Rivera Schatz, avaló los nombramientos señalando que “la Junta Constitucional no obedece ni al PPD ni al PNP lo establece la Constitución. Las leyes electorales aprobadas en los últimos años han permitido que los partidos principales cuenten los votos de él (Vargas Vidot). Aquí siempre se ha legislado de buena fe. Si juramos defender la Constitución cuando asumimos el cargo pues tenemos que defenderla”.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.