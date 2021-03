Senado confirma a Larry Seilhamer como Secretario de Estado

El Senado de Puerto Rico confirmó este jueves a Larry Seilhamer como Secretario de Estado.

Faltaría el aval de la Cámara de Representantes, para ocupar formalmente el cargo.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, condicionó la votación en la Cámara para la confirmación de Seilhamer Rodríguez, según le expresó al gobernador, Pedro Pierluisi, a que se atienda las enmiendas al Código Electoral.

“A diferencia del Senado que tiene un sinnúmero de nombramientos, veteranos legisladores que en su mayoría están en la Cámara, consideran que hay que adelantar unas causas que para ellos, consideran prioritarias y si no es ahora, no es nunca. Y que si no aprovechamos la oportunidad para darle paso a que se analice seriamente el tema electoral, después que se aprueben los nombramientos, el ejecutivo no va a tener ninguna razón para motivarse para sentarse en la mesa. Hicimos el planteamiento hoy y ya tenemos una reunión mañana a las once de la mañana”, dijo Hernández el miércoles.

[𝐀𝐇𝐎𝐑𝐀] 19na Asamblea Legislativa – 1ra Sesión Ordinaria - jueves, 18 de marzo de 2021 https://t.co/IrTA9myxRP — Senado Puerto Rico (@SenadoPR) March 18, 2021

