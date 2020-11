Senadora dice buscará mantener radar láser en radiotelescopio de Arecibo

La senadora del Partido Popular Democrático (PPD) por el distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa Vélez, señaló en declaraciones escritas que ante el cierre de las instalaciones del radiotelescopio “lo que procede es analizar las alternativas que tenemos disponibles, sea de tipo empresarial, turístico y educativo. Mi pensar es que debemos dar el próximo paso y evitar las lamentaciones. Lo pasado, pasado está”.

Señaló además que la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés) informó al diario The New York Times que no sabían cuánto demoraría la desinstalación ni el costo total del procedimiento.

“Algunas instalaciones del observatorio, dijeron, serían conservadas, entre ellas un centro de visitantes y un lídar, o radar láser, que se usa para explorar la atmósfera y la ionosfera, lo que nos ofrece alternativas”, reportó el Times en su edición cibernética del viernes.

Rosa Vélez añadió que una de las alternativas disponibles es darle seguimiento a NSF.

“De terminarse la era de las investigaciones científicas en la zona, como y está estipulado, el lugar aún tiene posibilidades de tipo turístico, porque quien llega allí por vez primera se impresiona con la magnitud de la estructura. En récord está que el radiotelescopio fue, en su momento, el más grande del mundo”.

Vélez dijo estar realizando contactos con varias personas y entidades para generar ideas y posibilidades.

“Yo soy de las que en cada situación veo soluciones y no problemas. Naturalmente la población ha quedado asombrada del fin de la era científica en la zona, pero vamos a ver opciones, tanto con recursos locales, como federales e incluso a nivel internacional”.

