Sentencian al principal acusado en el caso de El Hipopótamo

Un juez federal sentenció este miércoles a Geofley Jomar Pérez, principal acusado por el secuestro y asesinato en El Hipopótamo en Río Piedras, a 31 años y nueve meses de cárcel y cinco años de libertad supervisada.

Mientras, se solicitó que sea ingresado a una cárcel federal en Allenwood, Pensilvania.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“En verdad que me perdone la familia. No fue intencional nada de lo que pasó. Ahora mismo voy a hacer muchos años y perdí toda mi familia. Estoy solo. He tenido muchos problemas en la cárcel por lo que pasó”, dijo en sala el ahora convicto.

De los hechos ocurridos en el 2021, se desprende que varios sujetos -entre ellos Pérez- intentaron un robo en el que un empleado trató de repeler el ataque. Sin embargo, los individuos armados secuestraron al dueño, a un empleado y al menor Jesús Francisco Pérez, quien fue asesinado, en una van blanca en dirección de norte a sur por la avenida Luis Muñoz Rivera, para luego hacerles el reclamo del dinero.

Padres del menor asesinado dicen que no aceptan las disculpas de uno de los responsables. "No tiene perdón de Dios".

De los relatos se supo que los individuos estaban negociando -a cambio de liberar al trío - el pago de la recompensa con el padre de una de las víctimas sin identificar.

"La víctima 2 relató que uno de los sospechosos disparó una pistola Glock mientras la víctima 2 hablaba con su padre por teléfono. Tras el disparo del arma por uno de los sospechosos en la camioneta blanca, la víctima 2 observó que la víctima 3 (el menor) había sido alcanzado por una bala o un fragmento y comenzó a sangrar", lee una declaración jurada del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Otro hombre, aparte de los que ya fueron acusados, también enfrenta cargos por el crimen que culminó en el asesinato de un menor de 17 años.

Mientras estaban en custodia de los secuestradores, estos ordenaron a la víctima a realizar una llamada a un empleado de El Hipopótamo para ordenarle que accediera a la caja fuerte del restaurante, mientras su padre continuaba negociando bajo la supervisión del FBI.

Se realizaron negociaciones para colocar un pago de rescate en las cercanías del restaurante. Un rastreador de GPS estaba integrado en la bolsa de plástico negra donde estaba el dinero, la cual se colocó fuera del local.

Jesús Francisco recibió un disparo dentro de la van blanca. El mismo, no iba dirigido hacia él.

Luego que se colocara el dinero en el lugar, agentes del FBI observaron una Mitsubishi Outlander blanca dando vueltas por el área. Luego que los secuestradores se detuvieran a recoger el dinero, fueron seguidos por los agentes.

Posteriormente, las tres víctimas fueron liberadas en un puesto de gasolina Puma ubicado en la PR-1, cerca de Caguas. Cuando las autoridades llegaron el lugar, se percataron que Jesús Francisco había fallecido.

El GPS finalmente fue rastreado hasta una ubicación en Barrio Obrero en el área de Calle Rosal, cerca del Residencial Las Margaritas. Los agentes de la FBI obtuvieron un video de seguridad de una residencia cercana y observaron a los cuatro sospechosos salir de una Mitsubishi Outlander blanca con bolsas negras y entrar a una residencia.

El martes también fueron sentenciados Luis Aulet Maldonado y José Jomar Santos Mercado, coacusados en el caso.

Mientras, se espera que este jueves se emita sentencia sobre otros involucrados.