Servicios Generales dejó $21.2 millones sin cobrar

La Contraloría de Puerto Rico reveló hoy un informe del que se desprende que la Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico (ASG) no ha realizado las debidas gestiones de cobro de $21.2 millones que se le adeudan.

"Contrario al Reglamento 44 sobre Deudas No Contributivas Existentes, no se realizó gestiones de cobro como es debido, no se llevó un registro de facturas pendientes de cobro y más de la mitad de las cuentas llevaban cinco años pendientes de cobro", se indicó en comunicado de prensa.

Lee aquí el informe.

Según el documento, algunas de las deudas que la ASG debió haber cobrado son del 1998, aunque aparecen registradas como si fueran del 2005.

"El Plan 3-2011 dispuso que se formalizara un plan de pago a toda agencia, corporación o municipio que tuviese una deuda pendiente con la ASG. Sin embargo, el propósito del plan no se cumplió debido a la falta de comunicación con las áreas legales de las entidades deudoras para establecer el requisito de planes de pago, la falta de mecanismos y procedimientos escritos y la falta de imposición de multas administrativas por incumplimiento del plan, entre otras razones", indicó la oficina de la Contralora.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2016.