Siguen las trabas con el voto adelantado a 12 días de las elecciones

A 12 días de las elecciones generales, aún hay muchos asuntos pendientes sin resolver en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

La empresa Dominion, que está encargada del conteo del voto adelantado, aún no ha autorizado el procesamiento de sobre 30,000 sufragios que ya han llegado a la CEE, lo que provocó que los comisionados electorales se reunieran con representantes de la compañía.

A juicio del comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, la empresa no ha autorizado el inicio del conteo de sufragios ya que no ha concluido las pruebas de lógica y precisión.

Complica la agenda de la CEE a 15 días de las elecciones generales.

Por otro lado, el miércoles comenzó el proceso de voto a domicilio para 62,210 electores en toda la Isla. No obstante, la comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró, indicó que ya hubo contratiempos con el mismo en el municipio de Quebradillas.

“Ya tuvimos una situación que intervenir en el municipio de Quebradillas, donde no habían llegado funcionarios de los otros partidos y la jueza había despachado a los funcionarios del Partido Popular Democrático. Las rutas, una vez comienzan no se pueden detener. Se espera una hora, si no llegan funcionarios de los demás partidos la ruta tiene que continuar, así que se le está instruyendo a la jueza para que eso se lleve a cabo de esa manera”, informó Angleró.

Además, hasta la Junta Administrativa de Voto Ausente y de Voto Adelantado (JAVA) han llegado 2,883 votos adelantados devueltos por problemas con las direcciones.

La CEE tiene hasta este jueves para corregirlas y reenviarlos.