Sin fecha el regreso a clases presenciales

El secretario designado de Salud, doctor Carlos Mellado dijo el lunes que aún no existe una fecha para reabrir las escuelas a clases presenciales, sin embargo, dijo que el proceso debe ser voluntario.

“Deseamos también tener un plan puntual para abrir las escuelas porque si analizamos la situación del COVID, tenemos que analizar también otro punto, la Asociación Americana de Pediatría establece claramente la depresión que están teniendo los niños al no tener interacción en las escuelas. No tenemos estadísticas claras y ciertas de los maltratos. Los maestros identifican los problemas de los niños. Los maestros se convierten en una herramienta sumamente importante para la atención de nuestros jóvenes y nuestros niños. O sea, eso es un plan que el gobierno tiene como política pública y obviamente, si ustedes preguntan cuándo vamos a abrir las escuelas, pues yo no les puedo decir”, dijo Mellado en conferencia de prensa.

“Nosotros no tenemos una fecha puntual por que queremos decir que en tal fecha tenemos un plan establecido, que puede variar por todas las variantes que les he dicho, vacunación, estadísticas y qué va a pasar en ese momento en el que vayamos a reabrir las escuelas. Número uno, tiene que ser un proceso paulatino, tiene que ser un proceso voluntario, se le tiene que dar la opción a los padres de tener clases presenciales. Si el padre no decide esos son otros 20 pesos”, añadió.

Vacunación

Sobre el proceso de vacunación, Mellado insistió en que semanalmente la Isla recibe 40 mil vacunas. Explicó que de las 40 mil vacunas que se reciben semanalmente, 11 mil son dirigidos a Walgreens y CVS para administrar las vacunas a los pacientes encamados. Próximamente, se integrarán para la fase de vacunación de personas de 65 años o más.

“Cuando se comenzó el proceso de vacunación en Puerto Rico, se hablaba de que nos podían dar 300 mil vacunas. Eso no ocurrió por unos ‘issues’ de Pfizer y Moderna. Al día de hoy nosotros hemos tenido 275 mil vacunas en Puerto Rico de las cuales 221 mil vacunas se han administrado”, dijo Mellado.

Mencionó que recibió una carta del comité de transición del presidente electo Joe Biden en la que establece que se aumentará la cantidad de vacunas para Puerto Rico y los demás estados y territorios. No se mencionó la cantidad.

Por otro lado, este lunes inició la vacunación para maestros. Asimismo, la designada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, hizo un llamado a los maestros a que se vacunen.

“Nuestro llamado es que a todo el que pueda vacunarse lo haga. Hay unos turnos que se están otorgando, pero que lo hagan cuando tengan la oportunidad”, dijo Aponte Santos.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.