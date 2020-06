Sin quitarle el ojo | AAA vigila descenso de niveles del embalse Carraízo

La presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán dijo el viernes que continúan vigilando el patrón de descenso en los niveles del embalse Carraízo, y que también vigilan una planta de filtración en Canóvanas.

“Continuamos observando de manera prioritaria este embalse (Carraízo). El embalse continúa su descenso a razón de 9 a 11 centímetros diarios. Particularmente ahora mismo se encuentra en 38.19 metros. El descenso de ayer (jueves) fue de 11 centímetros y seguimos en vigilancia”, dijo Pagán en entrevista radial (NotiUno).

Asimismo, indicó que vigilan varios sistemas del este de la isla como la Planta de Filtros de Canóvanas, donde se ha experimentado un descenso significativo en el nivel de río. La misma suple los pueblos de Canóvanas y Loíza.

“Ahora en la mañana estamos validando cómo se comportó el sistema en la red de distribución para tomar decisiones. Durante el día lo estaríamos notificando”, señaló.

Ante las festividades del Día de los Padres y el consumo que conlleva, la presidenta de la AAA dijo que “siendo un fin de semana de alto consumo nos vamos a mantener (un descenso) entre 11 y 12 centímetros porque tendríamos que aumentar la producción de la planta”.

Según dijo previamente, para el martes que viene se espera una onda tropical, a pesar que está por verse el impacto de la misma.

“Todas las variables no están siendo muy favorables para nuestro sistema. Hemos visto un aumento en el consumo durante estos días para la planta de Sergio Cuevas y nuestros sistema también. El tiempo no nos ayuda”, señaló Pagán al insistir en moderar el consumo de agua y no sobre almacenar la misma.

La funcionaria indicó que siguen trabajando con la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA en inglés) para adelantar los trabajos de remoción de sedimentos en Carraízo. Se espera que el proceso culmine este año para recibir los fondos.

