Spotify insinúa nuevo álbum de Bad Bunny

La plataforma de música Spotify sembró este sábado la curiosidad de los fanáticos de Bad Bunny al compartir una publicación en sus redes sociales con la palabra "FIRE" repetida 15 veces, bajo el hashtag #NadieSabe.

Los seguidores del artista puertorriqueño comenzaron a especular que se trata de una pista sobre un nuevo álbum, que podría llamarse "Nadie Sabe". Esta teoría se sustenta en el hecho de que Bad Bunny ha anunciado sus discos de esta misma manera en años anteriores, revelando el número de canciones que incluirán.

Si bien Spotify no ha confirmado la noticia, la publicación ya ha generado gran expectación entre los fans, que esperan con ansias el regreso del artista.

Sin embargo, el artista acudió al chat de WhatsApp para reiterar a no hacer caso a rumores hasta que él mismo lo confirme.

¿Cuántas veces les tengo que repetir? Toy jarrrtoooooo…. Háganme caso a mí, y solo a mí”, expresó.

Bad Bunny tuvo un gran regreso a los Premios Billboard de la Música Latina el jueves por la noche al triunfar como artista del año y presentar por primera vez en vivo una nueva canción.

“Desde que comencé mi carrera siempre tuve una visión, que la gente no entendía, y era que la música latina podía estar en el tope, por encima de cualquier música en el mundo entero”, dijo el astro puertorriqueño al recoger el principal premio de la noche. “Y hoy día ¿qué tú me dices? No tan sólo yo sino todos los colegas”.

Es el cuarto año consecutivo en el que Bad Bunny triunfa en la categoría de artista del año que conquistó por primera vez en 2020.

El astro puertorriqueño también se impuso en la categoría de canción del año, ventas por su éxito “Tití me preguntó” de su álbum ‘Un verano sin ti’”. Más adelante, Bad Bunny llegó corriendo al escenario de tras bambalinas, en calcetines y ropa deportiva de algodón, para recibir el premio Global 200 artista latino del año.

“Me estaba cambiando para la presentación”, explicó sobre su inusual atuendo. Bad Bunny preguntó en la tarima cuál era el premio que se había ganado. A pesar de las prisas, el público lo ovacionó. “Gracias, yo hago música porque los amo y porque es mi pasión, así que gracias por aceptar lo que hago”, dijo al recibir su segundo galardón de la noche.

Finalmente, era el momento para que Bad Bunny presentara un popurrí de sus éxitos incluyendo “Moscow Mule”, “Tití me preguntó”, y “Where She Goes” así como la primera presentación en vivo de “Un preview”. El público no dejó de cantar con él en su primera participación musical en los premios en cuatro años.