Sufren aún la falta de agua: Morovis repudia aumento en la tarifa de AAA

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, denunció este sábado que mientras su municipio sufre aún la falta del servicio de agua potable, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció un aumento de 2% en la factura a partir de julio.

Para la alcaldesa, quien consistentemente ha estado reclamando que la AAA cumpla con su obligación de proveer agua potable a los moroveños de manera consistente, este aumento no debería aplicarle a los clientes de la AAA en Morovis que no reciben el servicio diariamente. A dichos clientes residenciales, comerciales e industriales, la factura les llega por las mismas cantidades, tengan agua o no.

“Desde que llegué a la alcaldía en enero de 2017, he estado reclamando junto a mi pueblo que haya justicia en el suplido de agua. Desde reuniones de todo tipo y manifestaciones, hasta encuentros con el Gobernador y la Comisionada Residente. Nuestra más reciente gestión, hace exactamente un mes, el pasado 5 de febrero, fue solicitarle Pierluisi una declaración de emergencia federal para nuestro municipio por la crisis en el suministro. Al día de hoy nadie de La Fortaleza se ha comunicado con nosotros”, señaló la alcaldesa.

En su carta, Maldonado González pidió al Gobernador la intervención de la administración del presidente Joe Biden para poder tener acceso a fondos de emergencia para atender la situación. “Ciertamente nos han prometido muchísimo dinero para mejoras, incluso se otorgó $1 millón para un trabajo en la mejora de la represa y en el Barrio Río Grande. Pero a inicios de febrero me llamó uno de los supervisores de la AAA para decirnos que ese trabajo había comenzado, pero llovió, y alegadamente el río se llevó todo y se perdió la labor”.

La alcaldesa finalizó asegurando que hay que ponerle fin al discrimen contra las comunidades, contra las escuelas y sus estudiantes, con los comercios e industrias. “Si esta situación hubiera estado sucediendo en la zona metropolitana, seguramente otro sería el escenario. De hecho, una de las propuestas ideadas por ex gerenciales de la AAA es conectar a Morovis con el Superacueducto, alternativa que no se ha examinado”, finalizó.