Reportan atrincherados dentro de auto en Ocean Park

La Policía informó este martes sobre una situación con dos hombres que se atrincheraron dentro de un auto en la calle Gertrudis en Ocean Park, San Juan.

Según información preliminar, las autoridades llegaron al lugar ya que los individuos estaban estacionados dentro de la playa y no han querido bajarse del auto según les ordenaron. Cabe destacar que el vehículo no posee tablilla, marbete y tiene oscuros que no permiten ver el interior del mismo.

Uno de los individuos alega ser un veterano.

Un agente negociador se encuentra en la escena.