SUNBEAT lanza al mercado su nuevo inversor híbrido Iron Pro

SUNBEAT, empresa puertorriqueña líder en diseño y manufactura de sistemas de almacenamiento y soluciones de energía renovable en Puerto Rico, anunció el lanzamiento de su más reciente avance tecnológico: la serie de inversores híbridos IRON PRO. Este innovador dispositivo es un diseño único y exclusivo de la empresa que promete transformar las instalaciones de energía solar tanto residenciales como comerciales, proporcionando eficiencia, versatilidad y un rendimiento superior.

Según Javier Rivera, principal funcionario de ejecutivo (CEO por sus siglas en inglés) de SUNBEAT, “con el lanzamiento del Iron Pro, en SUNBEAT reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer productos innovadores que respondan a las necesidades energéticas actuales y futuras de nuestros clientes. Este inversor se destaca por su diseño, cuidadosamente pensado para agilizar las instalaciones ya que permite realizar conexiones en tan solo tres pasos, eliminando la necesidad de componentes externos adicionales para cumplir con las normativas vigentes. Este inversor garantiza una fuente de energía robusta y confiable para hogares y empresas.”

Otra de sus principales características es que el inversor ofrece una solución costo efectiva al consumidor, integrando componentes que usualmente se instalan por separado en el sistema, como los breakers. Además, su diseño estético es visiblemente superior y ha sido cuidadosamente concebido para adaptarse al clima y enfrentar los fallos en la red eléctrica de la isla. Para beneficio de instaladores y usuarios, el Iron Pro es sumamente versátil ya que es compatible con la mayoría de las baterías de litio. También incluye una entrada para generadores eléctricos en el caso que sea necesario como respaldo al sistema instalado.

“En términos prácticos, estas características afirman la versatilidad del inversor al garantizar su compatibilidad con la mayoría de los sistemas de almacenamiento de energía o baterías. Además, refuerza el sentido de seguridad energética al incluir una entrada para un generador en el caso que sea necesario. Esto es una funcionalidad clave para garantizar la autonomía y confiabilidad del sistema energético. Asimismo, este inversor puede ser instalado en interiores o exteriores” explicó Rivera.

La oferta de SunBeat incluye tres modelos diferentes de inversores y dos modelos de baterías. A la ya conocida línea de inversores Hybryd SunBeat PRO Series se une el nuevo Iron Pro Series y el OG 3K. En el caso de las baterías, se une la nueva Stack Energy PRO, diseñada para residencias o comercios que quieran comenzar con sistema base de 5Kwh e ir aumentando capacidad según sea necesario hasta 40KWh por stack. Por último, la Energy Wall (EW)-5 PRO, batería con montura de pared conveniente para espacios limitados y apartamentos. Además de seguir contando con las unidades All In One, inversor y batería con todos los componentes necesarios incluidos, en un imponente gabinete.

El Iron Pro ya está disponible para pedidos a través de los distribuidores autorizados de SUNBEAT y para entregas al momento.

Compromiso con el cliente

SUNBEAT es la única empresa en su tipo con un centro de llamadas completamente establecido en Puerto Rico, lo que garantiza respuestas eficientes y localizadas. Por ello, el 80 % del personal de la empresa está dedicado exclusivamente al servicio al cliente, ofreciendo atención personalizada y soluciones rápidas a las necesidades de los usuarios en un periodo de tiempo de 24 a 48 horas. Además, cuenta en Puerto Rico con inventario de piezas, lo que permite mantener los sistemas operativos y resolver cualquier inconveniente.

Nueva funcionalidad en el portal de SUNBEAT Como parte de su compromiso de mejora continua, SUNBEAT ha incorporado una nueva funcionalidad en su portal en línea. Ahora, los clientes pueden solicitar servicios directamente desde la plataforma digital de la empresa, facilitando aún más el acceso a soporte técnico, piezas y mantenimiento. Esta herramienta ofrece una experiencia más cómoda y eficiente, alineada con las expectativas de los usuarios modernos. Para obtener más información, visite www.sunbeatenergy.com.