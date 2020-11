Supremo acoge solicitud del PNP para que se continúe con el escrutinio general

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, acogió la solicitud del comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, para que ordene que se cuenten todos los votos y se continúe con el escrutinio general.

El más alto foro judicial le dio a las partes hasta el domingo a las 12:00 p.m., para que se expresen.

Lawyer Notification Authentication by DigitalPRT2 on Scribd

“El pueblo de Puerto Rico no puede seguir de rehén de personas y partidos que no quieren aceptar el mandato democrático expresado en las urnas. Hemos visto por semanas todo tipo de artimañas en especial del partido Movimiento Victoria Ciudadana para evitar que se cuenten todos los votos y se certifique de forma final que el PNP ganó la elección general, incluyendo la alcaldía de San Juan”, expresó en declaraciones escritas el Comisionado del PNP.

Cert Presentada Ante Tpi by DigitalPRT2 on Scribd

El Partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) acudió al Tribunal la semana pasada para exigir información sobre el voto adelantado y solicitó que se paralizara el escrutinio general.

Sánchez Álvarez añadió que, “el Tribunal de Primera Instancia denegó paralizar el escrutinio y reconoció que la información disponible ya se había entregado al MVC. No obstante, su determinación de ordenar la entrega de las listas de los electores que ya votaron y que están en los maletines ha provocado la paralización del escrutinio y el MVC se niega a llegar a un acuerdo para continuar el escrutinio pues conocen cuál será el resultado”.

El comisionado del PNP informó que presentaron mediante el sistema electrónico de la Rama Judicial un recurso de certificación y auxilio de jurisdicción para que el Tribunal Supremo ordene el escrutinio y recordó que interrumpir un proceso de elección constituye delito.

“El Tribunal Supremo se encuentra cerrado hoy por lo que presentamos el recurso electrónicamente pidiendo el auxilio del máximo foro judicial pues no podemos esperar días para continuar contando los votos. El pueblo necesita la certeza final de cuál fue el resultado de la elección y no vamos a permitir que se tome de rehén a Puerto Rico por el MVC que no acaba y acepta que perdió las elecciones”, concluyó Sánchez Álvarez.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.