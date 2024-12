Sylvia Gómez se jubila tras dedicar cinco décadas a la televisión

Telemundo Puerto Rico anunció este miércoles la jubilación de la destacada periodista Sylvia Gómez, quien dedicó cinco décadas a la televisión y se convirtió en una figura emblemática en el periodismo puertorriqueño. Su trayectoria de excelencia y su compromiso con el medioambiente dejan una huella imborrable en nuestra comunidad.

A lo largo de su carrera, Sylvia ha sido merecedora de numerosos reconocimientos y distinciones, incluyendo un Silver Circle Emmy otorgado por el Capítulo de Suncoast de la Academia Nacional de las Artes de la Televisión y Ciencias, por su sobresaliente labor periodística. Desde que comenzó su carrera en 1972 en WIPR-TV como productora y presentadora, Sylvia ha sido una voz influyente en la cobertura de noticias, especialmente en temas ambientales, despertando el interés de muchos aliados en la causa.

“Estoy feliz por todo lo que he logrado en este largo caminar y haber trabajado con lo que me apasiona, que es el medio ambiente. Hace dos años ya estaba contemplando mi jubilación. Ahora me toca dedicarle tiempo a mi esposo y a llevar a cabo esos viajes que hemos tenido que posponer por trabajo. Tengo muchos planes”, expresó la reportera.

Desde 1980, Sylvia ha sido parte fundamental del equipo de Telenoticias de Telemundo Puerto Rico, reportando las noticias de último minuto y los eventos más importantes para la isla. Su dedicación y profesionalismo han inspirado a generaciones de periodistas y han contribuido a la construcción de una sociedad más informada.

Agradecemos a Sylvia por su invaluable contribución al periodismo y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida.