Tambalea el apoyo de Quiquito Meléndez a Jenniffer González

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique "Quiquito" Meléndez, dijo este jueves que no apoyará a la comisionada residente, Jenniffer González Colón, en una primaria para la gobernación frente a Pedro Pierluisi, si el cabildero Elías Sánchez se mantiene en la campaña.

Meléndez aseguró que miembros del equipo de la comisionada residente "se sienten de la misma forma".

“Es una gran comisionada residente, una extraordinaria, pero creo que hay unos elementos en la campaña que hay que mirar”, dijo en entrevista con NotiUno 630 AM.

Reacción inmediata: Análisis de Luis Pabón Roca sobre expresiones de Quiquito Meléndez

Luis Pabón Roca analiza.

"En términos de si Elías está o no está, yo he hecho el ejercicio. Yo vi las fotos que NotiUno publicó, vi las expresiones que ella hizo, consulté pregunté, y tengo que llegar a la conclusión que si Elías Sánchez está en la campaña, pues yo no voy a estar en la campaña. Donde este señor esté, yo no voy a estar. Eso es así de sencillo para mí", añadió.

Meléndez declaró que se mantendría "neutral" en la posible primaria para la gobernación.

Cabe destacar que González Colón aún no ha hecho oficial que retará a Pierluisi.

Responde a preguntas sobre la campaña de Pierluisi, que alcanza los $3 millones.