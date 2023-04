Tatito Hernández confirma que no buscará la reelección en la Cámara

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández Montañez, confirmó este martes que no buscará la reelección en el cuerpo legislativo en el 2024.

Con una sonrisa, Hernández Montañez dio a entender que en diciembre anunciaría oficialmente su candidatura para la alcaldía de Dorado.

"Nosotros vamos, pero para la reelección no vamos. Nosotros ya oficialmente no vamos para la Cámara. Nosotros vamos de frente. Yo soy de Dorado de toda la vida así que...está la cosa buena, está el ambiente bueno", dijo -en juego de palabras- el presidente legislativo en entrevista radial con WKAQ 580 AM.

A preguntas de si cree que podría derrotar al "invencible" Carlos López, actual alcalde de Dorado, Hernández Montañez contestó que eso "lo motiva más todavía".

"Cuando empiece la campaña, encenderemos la pava. Esto va a trascender la dinámica de la pava, y vamos", finalizó.

