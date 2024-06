Tatito Hernández acepta la derrota frente a Carlos López

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández, se expresó este lunes sobre los resultados de las primarias por la alcaldía de Dorado, frente al incumbente Carlos López.

A las 6:47 a.m., los resultados preliminares de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) indican que López cuenta con 65.12% de los votos, sumando un total de 1,796. Mientras, Hernández suma 962 votos para un 34.88%.

“Primero que todo, quiero agradecerle a esos doradeños que depositaron su confianza en este servidor y fueron parte de una campaña que se distinguió por el contraste de ideas, por el respeto, la sensibilidad y empatía. Asimismo, agradezco a mi familia, quienes siempre han sido mi mayor apoyo en cada reto que me he propuesto. De igual forma, mi eterna gratitud a todo mi equipo de trabajo y voluntarios que demostraron su valentía, su lealtad y compromiso e hicieron un extraordinario trabajo", expresó el presidente de la Cámara de Representantes.

"Como buenos populares, estaremos apoyando a nuestros candidatos y continuaremos llevando el mensaje de unidad para ir sólidos de cara al evento electoral en noviembre. Siempre me he distinguido por afrontar mis batallas y dar cara ante cualquier reto, esta no es la excepción. Con la frente en alto, me siento más que orgulloso de todo lo bueno que me llevo de todo este proceso, y estoy más que preparado para continuar aportando a mi pueblo desde donde mi gente me necesite. Mis bendiciones a mi amado pueblo de Dorado, en este servidor siempre tendrán un aliado”, finalizó.

A eso de las 7:20 pm, ya el alcalde de Dorado, celebraba su victoria junto a sus simpatizantes.

A continuación, los resultados, al momento:

