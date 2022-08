“Tatito” le da ultimátum al gobernador sobre medidas energéticas

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez le dio un ultimátum el miércoles al gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia en la que no darán paso a más alianzas público privadas a cambio de que se atiendan tres medidas relacionas al asunto energético.

“Quiero que estemos claros. Gobernador no cuenta con el voto de la Cámara de Representantes para la próxima alianza público privada sobre el tema energético si no nos sentamos primero y se atienden estos tres puntos”, dijo Hernández Montañez en conferencia de prensa.

“Le enviamos una carta al gobernador donde le estamos solicitando respetuosamente que nos sentemos a dialogar. Gobernador, tenemos que sentarnos a dialogar, vamos a buscar alternativas”, añadió.

Mencionó como uno de esos tres puntos, que se radicó una versión “más sencilla” del Proyecto de la Cámara 1383 vetada por Pierluisi Urrutia, con miras a establecer un diálogo para lograr su firma. El segundo punto, es la radicación de una medida que atienda la falta de transparencia para futuras concesiones de APP’s. El tercer punto, es la generación de energía eléctrica.

“Es bien difícil señor gobernador, le voy a ser bien sincero, que nosotros podamos avalar una transacción de alianza publico privada de generación de energía sin que usted no mejora la gravedad del tema de LUMA. Si no nos sentamos a reestructurar la deuda de Puerto Rico, nos sentamos a reestructurarla nosotros. No la Junta (de Control Fiscal), nosotros con legislación. Y sin la falta de transparencia, una política pública certera que evite que LUMA se repita”, dijo el presidente cameral.

Asimismo, le solicitó a Pierluisi Urrutia que “no extienda el contrato interino de LUMA que se vence el próximo 30 de noviembre y que haga público la certificación de cumplimiento que eran requeridas para comenzar el contrato desde el principio. O sea, nosotros queremos ver cómo se otorgó. Lo que queremos es tráiganos la certificación y por favor, no extienda el contrato en noviembre”, señaló.

Los pronunciamientos del presidente cameralse dieron en una conferencia de prensa en la que expresó cuáles serán sus prioridades en el inicio de la Cuarta Sesión Ordinaria en la Asamblea Legislativa.